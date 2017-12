– Hvorfor drive med konsekvensutredning?

Meninger

Jeg har registrert via media at blant de største partier på Stortinget, er det blant annet partiene Høyre og Ap som ivrer veldig for en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, før en eventuell igangsetting av oljeboring. Dette for å skaffe seg mest mulig kunnskap om fiskeslag, yngel og liv i havet som kan ta skade.

Dette støtter jeg selvfølgelig helhjertet opp om. Vi skal ikke ta unødige sjanser ved våre viktige fornybare ressurser. De samme konsekvensutredninger gjør vi også ved bygging av nye veier. Og gjør man funn av verneverdige ting, sjeldne planter eller biller så legges gjerne hele vegtraseen om slik at biller og planter og viktige kulturminner ikke skal ta skade.

Det som da gjør det hele så fullstendig ufattelig for meg, er at ved en sykehusinvestering på 2-3 milliarder av befolkningens sine skattepenger i vestfylket, ja, da trenger man ingen helhetlig utredning? For her vet jo Høyre og Ap alt så mye bedre en befolkningen i Alta og omegn. Noen argumenterer også at vi må se til Mehamn og hvor lang vei de har til sykehus. Da føler jeg for å stille spørsmålet, hvorfor bygget man heller ikke sykehuset i øst i Mehamn, i stedet for Kirkenes?

Jeg tror de fleste er så fornuftige at de vet svaret på dette selv. Nå tviler jeg sterkt på at hverken Aps eller Høyres stortngsrepresentanter har opplevd å ligge fødende i en ambulansebil fra Kautokeino, 4 timer unna sykehus, de har nok heller ikke opplevd å bli tvunget til å oversendes til Hammerfest med skade på hjerteklaff eller brudd i ryggen, for å ligge der i noen dager før de blir oversendt UNN og den rette kompetansen.

Mulig de skulle forsøkt en slik tur, om vær og vind tillot at veien til akuttmottaket var åpen. Fredag den 01.12.17 var vår sykehusvei (Sennalandet) stengt grunnet uvær, og ikke åpen for alminnerlig ferdsel på ca 12 timer. Det jeg som politiker heller ikke kan forstå er redselen for å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap som en uavhengig utredning kunne gi. Frykter man svaret?

Etter at sykehus ble bygget for 50 år siden i Hammerfest, så må vi alle innse og ta inn over oss at både folketall og infrastruktur har endret seg enormt på så mange år, og i 2017 er det på høy tid å se i kortene på nytt. Jeg har også registrert Vadsøs ordfører Hans Jacob Bønå, som hevdet at Altas krav om sykehus ville svekke og rasere resten av Finnmarks helsetilbud. Dette påstår han, uten å ha noen som helst ryggdekning for dette.

Mulig ville en utredning vise at dette ville spart samfunnet for ufattelig mange helsekroner som i dag må reises bort av syke mennesker der befolkningstyngden er størst. Mulig kunne akutt/føde tilbud i Alta frigjort penger til bedre helsetilbud i resten av Finnmark? En masse andre skråsikre påstander fra andre hold har man også sett og lest. Om alle er så sikker i sin sak, så må det jo være fantastisk flott for dem å få sine påstander underbygget av et dokument? Da ville vi alle fått svaret vi trengte før man bruker milliarder av skattepenger.

Jeg vil og få presisere, det har aldri vært Finnmark Frp sin politikk å «ta» sykehuset fra Hammerfest. Og slik opplever jeg de fleste altaværinger også. Tror ikke det er så mange altaværinger som hadde unnet f.eks hjertesyke folk fra Hammerfest og omegn å ligge i en ambulanse, med bytte på Skaidi, og en mulig vinterstengt vei over Sennalandet. Det er å anse som lek med liv. Det vi ønsker er den samme tryggheten og forutsigbarheten som føde- og akuttmottak kan gi til størstedelen av befolkningen på denne siden av Sennalandet.

Mulig burde helsepenger vært fordelt? Disse svar sitter ikke vi på, derfor har vi kjempet for en utredning som nettopp kan gi oss svaret på hva som er best for helsen til hele befolkningen i vest fylket av Finnmark. Og når det er så viktig for både Ap og Høyre på Stortinget å konsekvensutrede alt mulig annet, som biller, planter og kulturminner, så kan det vel ikke være for mye å be om at Stortingspolitikere er villig til å konsekvensutrede hvordan man fordeler helsepenger for å berge mest mulig av liv å helse til oss her i Finnmark? Eller skal vi tolke det slik at sjeldne biller og planter er mer viktig for Stortinget en menneskeliv i Alta-regionen?

Rut Olsen (Frp)

Fylkes- og

kommunepolitiker