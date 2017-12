– Gi et nett-troll en bamseklem!

Meninger

Inni ethvert brølende nett-troll, sitter et lite barn og gråter. Roper etter å bli sett, tatt opp på fanget og klappet på kinnet. Så la oss møte trollene med kjærlig omsorg og et trøstende «stakkars deg, jeg skjønner at du har det vondt». Så kanskje de stilner litt?

Først: Jeg skjønner godt de som blir lei. Av å få drapstrusler og ubehagelige karakteristikker, slengt ut på dataskjermen, sin egen, og så til hele verden. Dryppende vann kan slite hull i stein. Så la oss ta en felles nettdugnad, for å ta det ekle bort ved roten. Det vil være bra, både for de som blir utsatt, og for de stakkars nett-trollet selv.

For grunnen er alltid den samme. En intens tørst etter oppmerksomhet. Positiv eller negativ spiller ingen rolle lenger, når du er så utsultet. Helst skulle det vært fra mamma eller pappa. At de løftet deg opp og trøstet. Og sa «du er en fantastisk person, jeg er glad i deg».

Men det vet du, store, lille nett-troll, DET tør du ikke si. Det er skumlere enn enhver politianmeldelse og bot som du risikerer når du blir virkelig ekstrem. Så da gulper du, som stort stygt troll, opp noe så slemt, noe så ekstremt, at det MÅ komme reaksjoner. Endelig oppmerksomhet - yess!

Snur vi på det, ser vi at det er bra at nett-trollene tar imot all type oppmerksomhet fra alle. Og i hvilken form som helst. For da kan du og jeg og alle bidra på dugnaden. Hver gang du ser en trolsk kommentar, på siden til en venn, eller en kunstner eller annen person som tør vise seg i offentligheten, kan du bare skrive:

– Jeg ser du har lyst på oppmerksomhet. Her kommer en blomst (sett inn en figur av en blomst).

– Jeg skjønner at du har det vondt inni deg. Her kommer en sol for å lyse opp for deg, og en bamseklem (sett inn tegning).

Det vanskeligste er småtrollene, med sine ekle, små stikk. Som holder seg i gråsonen, og dekker seg bak «det må jo folk tåle!» eller «det er min mening og jeg må få si det jeg mener!»

– Jeg vil gjerne diskutere saken med deg, når vi kan diskutere på et saklig nivå. Men først, jeg tror du kan være frustrert over noe annet? Her kommer en blomst til trøst.

– Jeg ser du har tydelige meninger, og det har du rett til å ha. Men jeg lurte på. Har du fått litt lite oppmerksomhet i det siste? Her kommer litt solskinn på din vei.

Hvis flere møter trollene på denne måten, og hjelper dem med å få problemene sine ut i lyset, blir forhåpentligvis både problemene og de selv som troll, litt mindre.

Sylvi Jane Husebye

Fylkestingsrep.

Finnmark Ap