– Hersketeknikk for å heve seg over alt og alle

Meninger

Det blir bare trist når Olav Gunnar Ballo velger å ta et oppgjør med Altas politikere og sykehusforkjempere på helsekonferansen i Hammerfest.

Sikkert ikke tilfeldig at han valgte denne anledningen til å svekke vårt omdømme og muligheten til å vinne frem i vår kamp for eget sykehus. Det burde han ha spart oss for. Men i velkjent stil bruker kommuneoverlegen i kraft av sin status en hersketeknikk som går ut på heve seg over alt og alle.

Hans uttalelser blir mer tragiske når man vet at Ballo kjenner til fylket og hvor pasientmengden befinner seg, og hvor behovet for eget sykehus er størst. Da blir det bare dumt å trekke frem avsidesliggende småsteder som har dårligere helsetilbud enn Alta, som om det rettferdiggjør å nekte befolkningen i fylkets overlegent største by et helsetilbud på lik linje med det de har ellers i landet.

Når Ballo som lege ikke kjenner til et eneste tilfelle der noen har mistet livet under ambulanseturer til Hammerfest, er dette vanskelig å feste lit til. Kanskje de som kjører ambulansene kan fortelle Ballo hva som skjer med pasienter etter at han har sendt dem fra seg. I årenes løp har mange sovnet inn under transporten , men de erklæres ikke død før etter ankomst til sykehuset. Så heter det seg at de døde på Hammerfest sykehus. Og om de nå skulle holde seg i livet til de når frem, overlever de kanskje ikke belastningen av den lange transporten.

Men Ballo synes ikke synd på akutt syke pasienter eller fødende fra Alta eller nærliggende områder av den grunn. De får klare seg som best de kan. Og det er klart at Ballo ødelegger mye for sin egen hjemby med sin bitre kamp mot at vi skal vinne frem med våre rettmessige krav. Tiden vil vise hva som skjer. Men ett er sikkert, Ballo har nå mistet all anseelse og respekt hos folk flest. Så kanskje er det mer synd på han enn på oss.

Vi prøver og ikke tråkke noen ned, men kjemper en kamp for et nytt og bedre helsetilbud som hele fylkets befolkning vil være tjent med.

Knut Thomassen