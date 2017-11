Legpredikanten Ballo

Meninger

Det er trist å se Olav Gunnar Ballo når han ønsker å briljere på Hammerfest kommunens arrangement «helsefaglige konferanse» forleden. «Konferansen» ble streamet på Ifinnmark.

Han var spydig mot alle og alt som har med dagens Alta å gjøre. Alt. Og med en legpredikants fremføring ønsket han å være morsom på altafolks bekostning. Han kjente sitt publikum. SV-eren Reidar Johansen gav han en tett tåredryppende bjørneklem etter Ballos forestilling. Forbrødring. Ballo kunne forlate podiet under trampeklapp.

Igjen sitter Altafolket – ikke slått, men med forsterket innsats for å få utredet helsestellet i Vestfinnmark.

Min sjakkvenn Ivar

Min sjakkvenn Ivar sitter i dag uten språk. Han er en av oss som kom for sent til å bli behandlet på vårt sykehus i Hammerfest. Ballo fastslo at ingen hadde lidd nød i Alta. Han raljerte heller med våre postkortjenter som har klart å få større oppmerksomhet i media enn han selv. Jentene har ikke sagt et ond ord om noen. Mellom 5 og 10.000 innbyggere i Alta gikk i tog med et ønske om å få en bedre helsetjeneste. Tidenes frivillige mobilisering i nord-norge. I stedet hadde Ballo en forklaring hvorfor Loppaværingene ikke er så enfoldige at de lager en postkortaksjon.

Etter å ha gjentatt seg selv utallige ganger om hvilke strålende karrierer han har hatt som politiker og lege, spør jeg meg: hva har det med saken å gjøre? Hvor mange karrierer gikk i protesttoget i Alta, uten å frembringe sin høylytte samvittighet og skryteliste for åpen scene.

Da Hammerfest var byen vår

Rundt 1955 var Hammerfest og Alta like store, ca 5 – 6.000 innbyggere. Der er nostalgikeren Ballo forblitt. Over 60 år etter at Hammerfest var byen i Vest- Finnmark, er den nå en avsidesliggende småby beliggende i ei tom skipslei. Byen klynger seg nå til å være en forsyningsbase for oljeutvinningen utenfor vestfinnmarkskysten. Oljearbeiderne bor ikke i Hammerfest, de pendler fra Karmøy eller fra hvorsomhelst i Sør-norge og utlandet. Det må være et fåtall oljeplattformarbeidere som ønsker å benytte fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus. Og de landlige oljearbeidsplassene har Harstad, som er oljebyen her nord.

Altajentene våre

Om Ballo skulle kunne gi oss en reiseskildring fra Skaidi, kunne han skrive om Altajentenes skysstasjon der. Det er der et stort flertall av de fødende på Hammerfest sykehus må innom. Det er våre jenter som holder fødeavdelingen i gang i Hammerfest. Uten dem, ville Hammerfest sykehus forlengs slitt med sin tilværelse. Og uten våre postkortjenter ville ikke Storting og styringsverk hørt om vårt ønske om en helsetjeneste som tilhører 2017 og 50 år fremover.

En slik reise i hans eget nærmiljø vil sette Ballos penn tilbake til sykehustjenesten i Vestfylket for 60 år siden, slik som den fremdeles er. Ballo behøver ikke å reise til Langtvekkistan for å skildre primitive kulturaktiviteter.

Alta er stolte av sine jenter. Det er trist å være vitne til Olav Gunnars nedtur.

Hammerfest kommune vil neppe lage en tilsvarende forestilling ved Klinikk Kirkenes. Det var neppe helsen vår i hele Finnmark fylke kommunen hadde i tankene ved arrangementet på Arktisk kultursenter. Heller en kamp om å beholde offentlige arbeidsplasser i Hammerfest.

Steinar Hardersen