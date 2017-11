– Husk at vi som driver med politikk har familie

Meninger

Å være politiker er oppdraget snart ingen tør å ta, folk mener mye og mangt om oss politikere.

Vi får tilbakemeldinger på godt og vondt. Konstruktive og saklige tilbakemeldinger er ting vi skal tåle. Det er på den måten vi lærer, og en sak kan bli belyst på en måte vi selv ikke har tenkt på eller vurdert.

Dessverre vil jeg si at vi opplever altfor mange kommentarer som er langt over grensen for hva vi burde tåle. Når jeg har uttalt meg om flyktninger så har jeg fått høre at jeg ikke bryr meg folk som er syke, som ikke får penger til medisin. Når dette ikke prioriteres foran flyktninger, så bryr jeg meg ikke om dem. Jeg har alltid hatt den oppfatning at man kan ha mer enn en tanke i hodet samtidig. Jeg forstår frustrasjon når man ikke får dekket dyre medisiner. Det er viktig å ha debatter rundt enkeltsaker. På den måten får man mest mulig informasjon og er bedre rustet til å velge løsning

Mange kommentarer og tilbakemeldinger jeg ofte får gjør at den gnisten jeg har til å ville få til noe blir svekket. Til slutt kan den bli helt borte. Vi som driver med politikk bryr oss om samfunnet, men fortsetter man med å hakke løst på enkeltpersoner og driver med hets på hver eneste sak er det til slutt ingen som orker å ta ordet i en offentlig debatt mer. I mine øyne så er det utrolig viktig at man kan være uenig om både en sak og løsningen på den. Men ofte føles det ut som det er viktigere å angripe de som uttaler seg om saken, enn å diskutere selve saken.

Jeg synes det er trist å se hvor mye enkelte politikere må tåle. Dyktige engasjerte folk som får konstant kritikk. Denne kritikken gjør at de mister lysten til å bidra i den offentlige debatten. Hører ofte folk mener at når man har valgt å drive med politikk så må man tåle såpass. Jeg vet ingen andre plasser man får så mye negativ kritikk som i poltikken. Om man er så «dum» å ta ordet i samfunnsdebatten blir man regelrett utskjelt. Alle bør kunne ha en mening uten at man må gå i dekning mens saken går i media. Når vi velger å gå inn i poltikken er det fordi vi brenner for noe. Vi driver med poltikk fordi vi vil forbedre eller endre noe i samfunnet. Og så er det klart at det er lov å være uenig i både metode og framgang, men da kommenterer man det på en saklig måte.

Husk på at vi som driver med politikk har venner og familie. Det er ikke akkurat hyggelig for oss eller våre nærmeste å lese kommentarfelt i nettaviser og på Facebook. Ofte skrives det mye usaklige og sårende ting om oss. Her mener jeg alle har en jobb å gjøre! Vi må huske at vi diskuterer sak, ikke personer. Ingen er tjent på at vi går etter person, og ikke sak!

Thomas Grønnli Pettersen

Internasjonalt ansvarlig

AUF i Finnmark