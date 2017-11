– Et gunstig alternativ

Meninger

Hvert år i november og desember jobber fylkesutvalget og fylkestinget med årets budsjett og økonomiplan. Denne tradisjonen er like sikker som julestria, og for min del kommer julestemninga sigende med fylkesrådmannens saksfremlegg.

Når jeg leser i økonomiplanen, ser jeg at vi i Finnmark også i år må gjøre noen innsparingstiltak. Dette er en helt vanlig del av budsjettprosessen, og vil nok bli en del av budsjettprosessen også for det nye fylket.

Kostnadseffektivt storfylke

Også den nye fylkeskommunen bør rigges på en så kostnadseffektiv måte som mulig, for å få mest mulig tjenesteproduksjon til våre innbyggere for de pengene vi har til rådighet.

Der fremstår Vadsø for meg som et økonomisk gunstig alternativ for administrative funksjoner for det nye fylket. Vadsø har ikke arbeidsgiveravgift, og infrastrukturen er på plass for å fortsatt ha en stor del av den nødvendige administrasjonen for storfylket.

Tjenester fremfor arbeidsgiveravgift

Dersom den administrative bemanningen i Vadsø hadde blitt flyttet til Tromsø, ville kostnaden økt med ca. 6,5 millioner kroner. Dette er penger som vi nå i stedet kan bruke til å opprettholde seks ekstra skoleklasser her i Finnmark. Jeg foretrekker helt klart å bruke pengene på utdanningstilbudet, fremfor på arbeidsgiveravgift for administrasjonen.

Infrastruktur

Vadsø har også infrastruktur på plass for å håndtere disse oppgavene. Jeg ser at debatten i media i Troms jevnlig forteller om trafikkutfordringer i Tromsø og behovet for å gjøre tiltak, blant annet innføre bomring rundt Tromsøya. Med bakgrunn i det mener jeg at Tromsø ikke trenger et kunstig skapt press gjennom tilførsel av flere offentlige stillinger til Tromsø by. Vi kan i stedet satse på byer som har et vekstpotensial uten de samme infrastrukturproblemene. Her kommer blant annet Vadsø inn i bildet.

Samfunnsbetydningen

Samtidig har Vadsø en større nedside i forhold til samfunnsbetydningen av den enkelte arbeidsplass. Dersom flere stillinger nå flyttes vekk fra Vadsø, risikerer man at man får en negativ spiral med fallende boligpriser og at nye familier nøler med å etablere seg her på grunn av usikkerhet.

Den samme usikkerheten vil nok bre seg om det også åpnes for at Vadsø skal være et avdelingskontor, da kommer spekulasjonen raskt på hvor lang tid det tar før dette legges ned. Det samme presset får man ikke dersom Tromsø ikke får status som hovedsete i det nye fylket.

Sats på å utvikle hele det nye fylket

Det vil være viktig for det nye fylket å satse også på en god utvikling i Øst-Finnmark. Derfor bør det satses på Vadsø som sete for en solid og uomtvistelig administrasjon også i det nye fylket. Jeg stoler på at de gode forhandlingsutvalg fra Finnmark og Troms fylkeskommuner tar høyde for dette når de nå skal jobbe videre med et helhetlig forslag for det nye fylket, og at fylkestingene fatter gode vedtak for hele det nye fylket.

Tarjei Jensen Bech

Fylkesvaraordfører

Finnmark