– Fullt mulig med dagpendling

Meninger

Jeg begynner først med Oslo Economics prissatte negative virkninger ved flytting av sykehuset til Alta:

I tabell 9-1, er andre og tredje punktet flyttekostnader til ansatte og infrastruktur-kostnader som følge av flytting, prissatt til 230 millioner. Dette er ikke aktuelt da ansatte kan dagpendle mellom Hammerfest og sykehuset i Alta.

En moderne hurtigbåt vil, når sykehuset er ferdig i 2025, gjøre reisen på ca. 1 time. Vi har i dag en hurtigbåt som gjør reisen på 1,5 time. Båten er 7 år, så den begynner å bli gammel. Det er som kjent titusenvis av mennesker rundt Oslo som har en pendletid på en time og mer. Når de negative konsekvensene er borte, blir summen til Oslo Economics 830 millioner i Altas favør.

Det ligger enorme besparelser i å redusere vikarkostnader. Reduseres kostnadene med 15 millioner årlig blir summen 600 millioner i løpet av 40 år (sykehusets levetid). Hammerfest Sykehus sliter med vikarkostnader på mange titalls millioner årlig.

Bygges sykehuset i Alta er det naturlig at vikarkostnadene kan reduseres med minst 15 millioner årlig, da det er ikke attraktivt nok for leger og annet fagpersonell å bosette seg i Hammerfest. Her ligger det en udetonert utgiftsbombe. Bygges det nye sykehuset i Hammerfest vil vikarkostnadene på sikt kunne bli uhåndterlig og årlig tappe store midler fra selve sykehusdriften.

Avdøde Professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenlignende politikk på Universitetet i Bergen, som var en bauta i norsk samfunnsdebatt, hadde fått med seg sykehusdiskusjonen i Vest-Finnmark. Han mente at Altas store poeng i debatten er at det er mer attraktivt for akademikere å bosette seg i Alta, og at dette er underkommunisert.

UiT har et medisinsk fakultet som skal utdanne turnuskandidater på sykehus. De må tenke at det ikke bare er leger de skal rekruttere. De skal også rekruttere legens ektefelle og barn, sier han. For hvis kona til legen ikke vil bo der, så blir ikke legen der lenge nok til å bidra med å styrke kompetansen til sykehuset, ifølge han..

Alta Kraftlag har tilbudt gratis en meget attraktiv tomt til nytt sykehus. Tomta ligger i gangavstand til flyplassen og hurtigbåtterminalen. Dersom vi prissetter gavetomta til 100 millioner blir sum besparing 1 530 millioner i løpet av 40 år. Det tilsvarer ca. 70 prosent av byggekostnadene til nytt sykehus.

Kan man spare milliardbeløp, og samtidig gi pasientene i Vest Finnmark et bedre tilbud er det en god sak for våre rikspolitikere. I regjeringens egen nasjonale sykehusplan står det følgende: Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enig skal hensynet til pasientene veie tyngst.

Otto Meiert Sjursen