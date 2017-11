– Her er våre priser i Alta

Meninger

I forrige innlegg sammenliknet vi inntektene fra bortfeste- og salg av eiendom i samtlige kommuner i Finnmark. Fra kommentarer på altaposten.no knyttet til innlegget ser jeg det av enkelte reises tvil om tallene er korrekte. Det hevdes sågar at det var beleilig å legge fram en oversikt fra 2017. Altapostens politiske redaktør fastholder også at han har rett, at FeFo «forsøker å sminke vekk grådigheten» og at vi ikke tåler kritisk lys. Jo, vi tåler i høyeste grad kritisk søkelys, men vi er også tilhenger av fakta. Vi mener det skal koste å gjøre bruk av fellesskapets eiendom, og videre at det er riktig at pengene fra fellesskapets eiendom skal tilfalle fellesskapet.

Konkrete eksempler

Først litt historikk. FeFo har siden starten i 2006 solgt eiendommer i Alta for til sammen 31,8 millioner kroner. Av disse er 17,57 millioner solgt til Alta kommune. De øvrige inntektene kommer fra private (6 mill.), næringsdrivende (6,7 mill.), Statens vegvesen (968’ kr.) Statnett (273’ kr.) og Avinor (237’ kr.). Tabellen under viser inntekter fra samtlige kommuner fra 2006 og fram til i dag. Det får bli opp til leseren å trekke slutninger basert på disse opplysningene.

– Fefo forsøker å sminke vekk grådigheten – Det grenser til det umoralske når Olli forsøker å ta æren for at Statskog sikret oss rimelig feste for hytte.

Takst for Tollevika var 8,28 millioner kroner. Alta kommune betalte 3,5 millioner. Det gir en kvadratmeterpris på 134,61 kroner.

Takst for Gakorimyra sør var 12 millioner. Alta kommune betalte 7,25 millioner kroner. Kvadratmeterprisen her var dermed 91,77 kroner. Det er et godt stykke unna griskhet.

Så til konkrete salg. Her er to eksempler: Tollevika (vurdert i 2007, solgt i 2008) og Gakorimyra sør (vurdert i 2010, solgt i 2012). I likhet med Bollo hyttefelt, fikk vi hjelp fra uavhengig, ekstern ekspertise til verdivurderingen. Fasiten er som følger:

Under taksten

Den siste kommentaren fra Altapostens politiske redaktør handler i stor grad om Bollo hyttefelt. Jeg er noe usikker på om han mener at vi skulle tatt kostnadene og latt det bli med det, men situasjonen er altså slik: FeFo er en liten organisasjon og har liten kapasitet til utbygging av hyttefelt. Derfor mener vi det er best å overlate dette til lokale utbyggere, og på den måten også bidra til lokal verdiskapning og lokale arbeidsplasser. Reguleringen av Bolloseter var et samarbeid med private grunneiere som ville regulere sine eiendommer til hyttebygging, og med FeFo som grunneier av tilliggende arealer avsatt til hyttetomter. Vi forskutterte 843.900 kroner til regulering og opparbeiding av vei og parkering, som utbygger – i dette tilfellet SB2 - måtte forskuttere ved tildelingen. Det utgjorde i overkant av 60.000 kroner for hver av de 14 tomtene. I tillegg betalte SB2 Eiendom 900.000 kroner for selve utbyggingsretten.

Festeavgiftene ble som tidligere nevnt fastsatt av tre uavhengige selskap, der de gjenspeiler råtomtverdien på hver enkelt tomt. Høyeste takst var 400.000 kroner. Vi la oss på 250.000 til 350.000 kroner per tomt, avhengig av beliggenhet. Ut fra dette er festeavgiften beregnet. For ordens skyld: Råtomtverdien er verdien av ei tomt uten infrastruktur som vei, vann, kloakk og liknende.

Aspemyrabrinken er et annet boligfelt som trekkes frem i kommentaren. Her får vi kritikk fordi vi «utnytter førstegangsetablerere». På Aspemyra er det elleve boligtomter med festeavgift basert på råtomtverdien. Her varierer den årlige festeavgiften fra 8.001 kroner for den billigste tomta til 19.153 for den dyreste. De fleste her ligger i størrelsesorden 12.000 til 15.000 kroner.

Et retorisk spørsmål

Og for å ta poenget med markedet én gang til. Prisen reguleres av tilbud og etterspørsel. Man kan gjerne ønske det annerledes, men sånn er det altså her til lands. Da blir spørsmålet til sist om du - dersom du fikk en tomt verdt en halv million kroner gratis – ville ha slått av den halve millionen når du selger boligen din videre. Eller om du også ville bakt de 500.000 inn salgsprisen og satt pengene på din egen konto. Det er i grunnen et retorisk spørsmål, for vi vet hva svaret er.

Altaposten hadde for øvrig 13. mars i år en nyhetssak om tomteprisene i Alta. Her fortalte selgeren at folk hadde betalt fra 1,55 til 1,75 millioner kroner for tomtene på Thomasbakken, som alle er under ett mål store. «Vi tenker sånn at når vi selger, og den prisen vi får da, er den markedsprisen som gjelder», fortalte han avisen. Dersom tallene er korrekte, gir det en kvadratmeterpris på over 1.800 kroner for den dyreste. Dersom det videre er riktig som avisen skriver, at infrastrukturkostnadene er opptil 900.000 kroner for en tomt, og vi sitter igjen med cirka 800.000 kroner for råtomta, ville det tilsvare cirka 40.000 kroner i festeavgifter. Årlig.

Dette er altså en privat selger, er helt legitimt, og har ingenting med FeFo å gjøre, annet enn at det illustrerer poenget med markedsmekanismen. Det er også langt over det vi tar i festeavgift.

Til sist: Nei, det er ikke hersketeknikk å påpeke at lederskribenten (og nå kommentatoren) er den samme som artikkelforfatteren. Derimot er det en vesentlig opplysning for leserne.

Oversikt over salgsinntekter 2006-2017

Kommune Beløp (NKR) Vardø 146797 Vadsø 1232891 Hammerfest 2049122 Kautokeino 3521186 Alta 31809437 Loppa 25035 Hasvik 375718 Kvalsund 365880 Måsøy 71037 Nordkapp 779655 Porsanger 12441162 Karasjok 1620095 Lebesby 10277234 Gamvik 243002 Berlevåg 483253 Tana 1523710 Nesseby 242357 Båtsfjord 371365 Sør-Varanger 28414776 Til sammen 95993712

Oversikt over salgsinntekter Alta 2006-2017

Alta kommune 17 570 822 Avinor 237 480 Statnett 273 509 Statens vegvesen* 968 350 Næringsdrivende 6 691 469 Private 6 067 807 Til sammen 31 809 437

* = erstatninger for tapt areal

Jan Olli

direktør i FeFo