Meninger

Førstkommende mandag 20.november 2017 skal Alta kommunestyre behandle/vedta ny skoletomt for fremtidig sentrumsskole for 1.-7. klasse i 40-50 års tidsperspektiv.

Det vises til:

– Alta kommune, ”Ny, sentral skole for 1.-7. klasse Lokalisering av skoletomt” med vedlegg av 09.10.17.

– Medlemsmøte i Alta Arbeiderparti – 15.11.2017, Sak: ”Valg av skoletomt”

– Alta kommune, kommunestyremøte 20.11.2017, Sak 0085/17 ”Ny sentrumsskole”

– Alta kommune, Formannskapsmøte 08.11.17. Sak 0106./17 ”Lokalisering ny sentrumsskole”.

I saksdokumentene er det listet opp fire alternative tomter:

1) Bossekop skole (nåværende skoletomt)

2) Heggelijordet: Felt C13 og C16 Alta sentrum

3) Komsa skole

4) Prestegårdjordet.

23. mai 2017 fattet kommunestyret følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at det bygges ny sentrumsskole. I tilknytning til skolen bygges det idrettshall. Komsa og Bossekop skoleslås sammen når den nye skole tas i bruk. I tillegg inkluderes 5.-7. klasse fra Aronnes i den nye skolen……….

2. Skolen skal bygges på sentrumsnær tomt.

3. Tomten skal primært ikke legges på dyrkbar mark.

Formannskapet godkjente 28. juni 2017 ei gruppe til å utrede, bestående av : 1) Fire politikere, 2) rektor Bossekop og Komsa og 3) Fem medlemmer fra kommuneadministrasjonen.

Mandat: Lage en utredning for tomtevalget

Gruppa har etter fire møter lagt fram sin utredning med metode for arbeidet. Valg av kriterier (7 kriterier i alt) og vekting for arbeidet.

Gruppa har etter et grundig arbeid gjort følgende anbefaling i prioritert rekkefølge:

1. Komsa skole - samlet score: 43,7

2. Bossekop skole - samlet score: 39,6

3. Prestegårdsjordet- samlet score: 31,2

Formannskapet har i møte 08.11.17 (sak 0106.17) fattet følgende innstilling:

”Kommunestyret vedtar at ny sentrumsskole lokaliseres ved Komsa skole.

Regulering av området iverksettes så snart som mulig”.

Innstillingen vedtatt enstemmig.

Til min store overraskelse så innstilte styret i Alta AP – Bossekop skole som skoletomt – ovenfor medlemsmøtet 15.11.17.

Så det skjer ting i løpet av en uke.

Saksframlegget som ble forelagt medlemsmøtet vektla i hovedsak ett av kriteriene: ”Plassering i forhold til elevenes bosted”. Der kommer Bossekop skole bedre ut enn Komsa skole i dag, noe kortere skolevei. Min opplevelse av saksframlegget var ensidig framsnakking av Bossekop skole. Den politisk valgte gruppas utredning og konklusjon ble liten grad vektlagt.

Innstillingen fra styret ble vedtatt med stort flertall.

1) I 1970 var det 18 skoler i Alta kommune, derav 11 distriktsskoler, fire skoler i nærliggende områder og tre sentrumsskoler.

2) I dag, 2017, er det 15 skoler i Alta, derav tre distriktsskoler og tre skoler i nærliggende områder og ni skoler i Sentrum (fra Hjemmeluft til Saga).

3) Framtidig skolestruktur i Alta kommune 2017-2050.

Det er nå vi må tegne kartet for skolestrukturen for de neste 40-50 år. Det vedtaket som blir fattet i kommunestyret førstkommende mandag er med og låser skolestrukturen for 40-50 år framover. Det er nå en må lande på riktig tomt.

Eller skal vi fortsatt ha to 1.-7. skoler i Alta-vest – Gakori og Bossekop- med 1600 meters avstand (oppmålt langs veien) og 5800 m til neste Elvebakken skole og så en 1-7.skole i Saga. I alt fire 1-7 skoler. Eller skal vi komme dit en dag at Alta kommune har 3 store barneskoler (1-7 skole) langs aksen dagens E-6, en i VEST, en på SENTRUM og en i ØST.

Kommunens økonomi og synkende elevtall tilsier det.

Da vil Komsa skole være et selvsagt valg – mandag 20. november 2017.

Alta, 17. november 2017

Viktor Johnsen

Medlem Alta AP