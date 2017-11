– Det kan virke som kostnader ikke betyr noe for fylkespolitikerne

Meninger

Sammenslåing av de to store fylkene Finnmark og Troms, vil ramme det frivillige arbeidet voldsomt. De frivillige organisasjonene som idrettslag, musikkorps, historielag og andre grunnplansbevegelser, har behov for å forholde seg til offentlige myndigheter.

Så lenge det er et mellomnivå som fylke/region, så må også denne type frivillige organisasjoner arbeide opp mot de politiske organer som gjør vedtak innen det utvidete kulturbegrepet. Også de frivillige organisasjonene må møtes for å samkjøre sitt arbeid på dette nivået.

Jeg var på et fellesmøte for en av disse organisasjonene i Alta her om dagen. Vi møttes da i det vestligste punkt for å møtes i Finnmark. Å ta fly fra Evenes til Alta ville koste kr. 3600,- og retur 5000,- Derfor kjørte jeg, 580 km en veg. Det tar mer enn en arbeidsdag å kjøre til møte. For at noen fra Sør-Troms eller Øst-Finnmark skal delta på et fellesmøte midt i det nye storfylket, vil det gå minst 3 dager for å samles; to reisedager og en møtedag. Alternativet er i underkant av kr. 10.000,- pr delegat i reise pluss oppholdt.

De frivillige organisasjonene kan ikke samle seg for å jobbe opp mot de offentlige myndigheter på disse betingelsene. Uten å kunne samles er det en fare for at organisasjonene vil arbeide mot en annen. Det vil lamme kulturarbeidet.

Kostnader er helt vesentlig for de frivillige organisasjonene. Den kan virke som kostnader ikke betyr noe for fylkespolitikerne. For dem er det i de innledende runder bare en posisjoneringskamp. Det lover ikke godt om det skal smitte over på det frivillige kulturarbeidet.

Frode Bygdnes, Harstad