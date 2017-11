Tre dager med Postkortaksjonen

Meninger

Over tre dager har «Postkortaksjonistene» Irene Ojala, Sylvi Andreassen og Unn Hariet Vekve lobbyert for konsekvensutredning av sykehustilbudet i Vest-Finnmark. Under følger trekløverets reisedagbok fra siste tur:

Onsdag 8. november hadde vi en travel dag. Etter fem møter på Stortinget spiste vi en rask lunsj - enkel Pizza, før vi startet arbeidet med å organisere 195 pakker med Brosjyren vår, brevet som Aud Kristin Gaare Svendsen har skrevet til oss, (tusen <3 lig takk Aud!). Alle Stortingsrepresentanter og alle i regjeringen fikk dette.

I tillegg fikk medlemmene av Helse- og omsorgskomiteen med Oslo Economics sin utredning bestilt av Alta Kommune, Helse Nord sitt NOTAT samt MEMO som Oslo Economics har skrevet på bakgrunn av Helse Nord sitt Notat. Rundt 50 andre Stortingsrepresentanter, herunder ledere i ulike partier, samt noen ministre fikk mapper med samme innhold.

Torsdag 9. november var også en begivenhetsrik dag. Den begynte med at vi tok med oss rundt 90 kilo kunnskapens papirer, postkort og arbeidsbrosjyren vår til Stortinget. Jo da - postmottaket har merket at Kautokeino og Altafolk har noe de har å fortelle. "Oj. da var det påan igjen." Sa en postmottaksansatt da vi kom. "Neste gang dere kommer" fortsatte en annen "kan dere være greie å legge det som skal til Regjeringen for seg selv, det gjør det enklere for oss" "joda, det fixer vi" var svaret vi gav - for vi vil jo ikke overbelaste de meget hyggelige menneskene som jobber på den avdelingen - "men dere får ta en prat med de folkevalgte - for det er hvordan de stemmer som avgjør om vi kommer tilbake."

Fredag 10. november hadde vi møte med leder for Helse- og omsorgskomiteen Olaug Bollestad (KRF). Svein Iversen, Alta og sentralstyremedlem i KRF var med på møtet. Stor takk til Svein!

Bollestad viste seg å være en meget ryddig politiker, hun støtter en konsekvensutredning - stilte meget gode presise spørsmål - kort sagt - Bollestad er en informert politiker, det skal vi i Alta være glade for.

Reisen til Oslo ble mer utfordrende enn vi hadde tenkt. Vi jobbet intenst med å finne svar på SP sine spørsmål. Torsdag kveld oversendte vi det vi hadde fått tilgang til av informasjon til Kjersti Toppe, Første nestleder i Helse og omsorgskomiteen (SP) med kopi til Geir Adelsten Iversen. Vi har sagt oss villig til å fortsette gravearbeidet hvis det er noe mer de trenger.

Til orientering så har Alta kommune nå sendt sine svar. Det er veldig bra!

Så litt om tiden fremover. Planen var at turen vi gjennomførte denne uken var den siste reisen for Postkortaksjonen til Oslo. Vi har formidlet kunnskap, Brosjyren vår er levert til alle på Stortinget og til alle i Regjeringen. Partiene har startet jobben med saken... innstillinger lages..

MEN det er et stort MEN her.

Vi ser helt klart nytten av noen møter til med noen sentrale politikere. Hvis ikke AP eller H snur så mangler vi rundt 23 stemmer fra slengere for å få JA til konsekvensutredning. Det er utfordrende - og ja, ærlig talt - kanskje umulig. Vi har derfor en jobb å gjøre. Vi har et meget kort ”tidsvindu” som vi kan nå politikere i – før den endelige beslutningen tas.

For å si det enkelt - vi jobber fritt og franko i Postkortaskjonen. Hvis vi får økonomi til å reise nedover – så gjør vi det. Da flyet landet i går – dro Sylvi Andreassen, Unn Hariet Vekve og jeg direkte i møte med ordfører og varaordfører. Vi har bedt om reisestøtte fra Alta Kommune – og håper de sier ja til det. Vi trenger i underkant av 30 000 kroner for to reiser, flybilletter, overnatting og litt mat. Hvis vi får Nei fra Alta Kommune – har vi tre valg:

1. Si at jobben vi har gjennomført til nå er tilstrekkelig - De resterende tre år og 11 måneder som gjenstår av denne stortingsperioden er det INGEN Rikspolitiker som kan si at de ikke vet om Akuttutfordringene folk i Alta Regionen har. Det har dere som har skrevet 21000 postkort, dere som har vipset reisestøtte og vi i Postkortaksjonen sørget for. Sammen har vi vært sterke. Husk det - vi har allerede gjort en forskjell.

Men vi kan kanskje påvirke noen politikere til å stemme for konsekvensutredning skal vi da

2. Reise ned til Oslo for egen lommebok eller

3. Spørre om dere kan vipse litt penger til oss. Når vi spør legger vi ut riktig telefonnummer for Vips. og et kontonummer.

Dere får en oppdatering om hva vi bestemmer oss for mandag ettermiddag. Men fram til da – får dere ha en fortreffelig helg.

Vi kommer med VIPPS nummer og KONTONUMMER - mandag den 13 November kveld.