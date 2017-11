– Det er nok nå!

Meninger

Med fergekort og bruker av ferga mellom Loppa og Hasvik er det flaut å se behandlingen vi får av en aktør som Boreal på en strekning der eneste måten å komme seg frem på med familien i bilen er nettopp ferga. Dette aksepterer jeg ikke og jeg er spent på hvor lang tid de nå bruker på å få fergetilbudet tilbake. Diesel, gass eller uvær - spiller ingen rolle og det har jeg ikke problemer med. Idag er det en rolig novemberdag - folk og fisk må inn og ut for at samfunnet skal gå rundt. Det må være en forutsigbarhet og en forsvarlig reisestrekning til to levende fiskerikommuner.

Vis dere som handlingskraftig og gjør noe for befolkningen som trenger det. Det er heldigvis bestemt at det skal bo folk langs hele vår kyst fra nord til sør – jeg bidrar for å opprettholde infrastruktur ved å betale skatt. Da er det deres jobb å tilrettelegge for bedre forutsigbarhet og informasjon - ikke bare registrere nok en melding om tekniske utfordringer.

Med hilsen

Hans Ole Sandring