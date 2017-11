– Kjære Alta kommune!

Meninger

I sommer pakket jeg og familien min koffertene og flyttet fra Tromsø til Alta. To voksne og to barn, fire nye altaborgere. Vi hadde fått plass på SFO og i barnehage og vi var spente på den nye tilværelsen. Lite visste vi at høsten skulle by på flere overraskelser, for aldri i min villeste fantasi hadde jeg kunne se for meg at vi som barnefamilie kunne føle oss så lite velkommen i en kommune, som det vi gjør nå.

Først får vi beskjed om at barnehagen vi har fått plass i, som vi har hatt tilvenning i, som vi trives så godt i og vår yngste datter på 16 måneder føler seg trygg i, vurderes nedlagt. Vi kjemper nå en kamp sammen med de andre foreldrene i Gakori barnehage for at dette ikke skal skje.

Hvorfor vi ønsker at jenta vår skal gå i nettopp denne barnehagen? Det er en liten barnehage, det er godt klima, den ligger rett ved siden av en skole og samarbeider godt med den, det er flott uteareal og fantastiske turmuligheter rett utenfor døra. Sist, med ikke minst blir alle barna sett og hørt i Gakori barnehage, altså stikk motsatt taktikk enn det Alta kommune driver med.

Jeg ble nylig gjort oppmerksom på reduksjonen i tjenestetilbudet til helsestasjonen. Den neste konsultasjonen min yngste datter skulle hatt på hos helsesøster er fjernet fra tilbudet i Alta kommune, hun skal nå ikke få mer oppfølging i helsetjenesten før hun fyller to år. Til sammen er det tre konsultasjoner hos helsetjenesten som er tatt fra oss barnefamilier.

Flere av konsultasjonene som normalt tilbys hos helsesøster skal nå utføres av lege. Hjemmebesøk etter fødsel er et annet tilbud kommunen har valgt å ta fra barselfamilier. Et tilbud som sikrer at alle familier får møte en fagperson i trygge og rolige omgivelser, like etter fødsel. I dag reiser man tidligere hjem etter fødsel og hjemmebesøk, som anbefales av helsedirektoratet, kan bidra til et godt forhold med helsestasjonen, at ammingen blir veletablert og at fødselsdepresjon blir avdekket. Hvorfor ser ikke Alta kommune alvoret ved å legge ned disse viktige tilbudene?

Prioriteringene kommunen gjør i dag er etter min mening helt opp-ned. Kortsiktige løsninger og dårlig planlegging. En politikk jeg aldri har opplevd maken til. Det er svært lite lukrativt for unge mennesker i etableringsfasen eller barnefamilier å bosette seg her. Gode tilbud for barn, unge, og helse, ansees tydeligvis ikke som nødvendig for at kommunen skal vokse og blomstre.

Tonje Kiil Bartholdsen