Utbygging av Prestegårdsjordet

Meninger

I forrige uke var det oppslag i media om at Alta Sentrumsuvikling AS vil selge billig skoletomt. Dette må kunne kalles et desperat forsøk på å omgå arealplaner og politiske signaler.

Bestillingen fra kommunestyret sier med klart flertall at skoleutbygging må skje på en måte som unngår matjord, og det er denne bestillingen administrasjonen i Alta kommune har fått å jobbe etter. Forøvrig har Alta kommune i tidligere saksframlegg sagt at en skole på Prestegårdsjorda både krever endringer i bestående planverk og store investeringer i infrastruktur.

Det tilsynelatende generøse tilbudet vil gi Alta Sentrumsutvikling full gevinst. For det første vil de få åpnet området for utbygging og få tilsidesatt den stående begrensingen på utbygginger i området. For det andre vil de få kommunen til å ta kostnadene med planlegging, vei og annen infrastruktur. Selg heller jorda til kommunens bønder så de kan ta skikkelig vare på den og sette den i produksjon, det er den beste måten å raskt øke verdien på området.

Matjord der folk bor har en stor verdi. I tillegg til de åpenbare mulighetene for å gjøre vann ,jord og solskinn til lekre matvarer så er landbruksjorda en del av sikkerheten for landets innbyggere mot endringer i matvaretilgangen på verdensmarkedet. Å opparbeide ny god matjord tar flere tiår, vi må i stedet la vare å bygge ned de fineste stedene for matproduksjon vi har i Finnmark og gi landbruket gode vilkår, nok jord og forutsigbarhet.

Miljøpartiet De Grønne i Alta har i posisjonssamarbeidet bidratt til en politikk der vi sier nei til prosjekter som gjør at sentrumsområdene i Alta flyter utover. Det begynner nå å bære frukter. Nye investeringer kommer is stedet både i Bossekop og på sentrum, og gir områdene et løft. I forbindelse med arealplanbehandlingen som er i gang vil vi fortsette å bidra til forutsigbarhet og legge til rette for at Alta vokser på en måte som gjør at byen blir tettere og mer praktisk for de som bor her. Det ville være et veldig dårlig signal å i stedet åpne opp et helt nytt område. Da sier vi i praksis at de politiske prosessene er verdiløse, og at det er ulike utbyggere som skal ta over byplanlegginga.

Dersom det likevel er noen som mener det er gode argumenter for skole på Prestegårdsjorda håper jeg på debatt på dette gjennom avisa. Om det er nærheten til sentrum som er ønsket så har vi allerede opparbeidet skoletomt og delvis god bygningsmasse 400 meter unna på Bossekop, og om vi vil ha et fantastisk uteområde og rikelig med plass kan vi bygge på Komsa.

Frode Lindal

Leder av Miljøpartiet

de Grønne i Alta