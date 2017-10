– Må slippe angsten!

Meninger

Hammerfest har i dag et fullverdig sykehus. Det er høyst påkrevd at Alta og omegn får sitt eget sykehus for å slippe angsten om man kommer seg til sykehuset i Hammerfest, hver gang det blåser opp til storm og føyke med stengte veier, for eksempel på Sennalandet og Kvaløya, vinterstid.

Alle i Finnmark vet hvordan uvær kan rase i dagesvis når det høver seg slik, og med lange avstander i tillegg. Det kan by på problemer for dem som må avgårde når det står om liv og helse. Som vi vet er nærhet til akutthjelp høyst nødvendig når sekundene teller og avgjør avstand mellom liv og død.

Jeg minnes en tragisk ulykke som skaket opp de fleste i Finnmark første juledag i 1971. Det oppsto problemer med en fødende kvinne her i Alta-området. Hun måtte i all hast til sykehuset i Hammerfest og ble sammen med jordmor satt om bord i et sjøfly med kurs for Hammerfest. Det var uvær med mørke og snøbyger. Flyet styrtet i havet over Saragammen og tre voksne og babyen omkom. Snart er 50 år gått og vi har fortsatt samme tilbud. Ulykker kan skje igjen.

I sykehusdebatten sier debattantene fra Hammerfest: Alta har ført en utrolig skitten, faktaløs - og jeg må si det løgnaktig debatt. Sitat slutt.

Andre mener at altapolitikerne og folket forteller «røverhistorier». Utsagnene deres vitner om mennesker med liten livserfaring, eller at de aldri har måttet rykke ut i dårlig vær med livet som innsats.

Alta er i rivende utvikling med stor byggevirksomhet, skiferdrift, base for Nefelinarbeidere på Stjernøya og kommunen har store gårdsbruk. Karasjok og Kautokeino Kommune har bærekraftig reindrift m.m. Alta Kommune v/Alta laksefiskers interessentselskap er vertskap for kong Harald V når han fisker etter storlaksen i Altaelva.

Kongen har fisket hver sommer siden 1994. Kongebesøket til elva vil sikkert være så lenge Norge er et kongerike. Det er økende vinterturisme i og med at store cruiseskip anløper Alta hele vinteren.

Dessuten er byen nødhavn for hurtigruteskipene som trafikkerer kysten vår i allslags vær. Når vi tar alt dette i betraktning, så har Alta krav på eget sykehus med fødeavdeling. Det er her mesteparten av folket i Vest Finnmark bor.

At Helse Nord med sine meningsfeller i Porsanger, Hammerfest, Sør Varanger, Vadsø og Loppa hevder at bestemmelsen om sykehusbygging i Vest Finnmark ikke kan forandres, er bare tull. Er bestemmelsene tatt på lite gjennomtenkt grunnlag må det vurderes grundig på nytt, slik at alle kan føle trygghet. De som har vedtatt bestemmelsen i Stortinget og regjering, har også makt til å forandre den. Hittil har sykehussaken vært en tautrekking mellom forskjellige parter. Etter de siste uttalelsene fra Helse Nord virker det skremmende når jeg aner konturene av mennesker på toppene som lettvint kan skreve over lik uten å blunke, for å nå fram med sine lite gjennomtenkte påstander.

Ingmar Sjursen