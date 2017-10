Ny satsing på Porsangmoen

Meninger

Det var en gledens dag på Porsangmoen torsdag 18. oktober da forsvarsministeren lne Eriksen Søreide (H) orienterte om regieringens forslag til økt militær tilstedeværelse i Finnmark. Her er Porsangmoen og Garnisonen i Sør Varanger vinnerne.

Ser at ordfører Borch smiler fra øre til øre – og det må hun gjerne giøre. Men det er nå slik at den historiske klokke er rund, selv om sosialister flest ikke helt har skjønt dette.

For å gå inn i historien så startet nedbyggingen og rasering av GP rundt 1990. APs Johan Jørgen Holst var minister og uttalte at nå var den kalde krigen over, muren i Berlin var falt og freden hadde senket seg over Europa. Men ettertiden viste at han tok grundig feil. Beredskapen ble fjernet og penger til forsvaret ble nedprioritert.

Blant annet satt den rødgrønne regjeringen med Ap og Sp i åtte år uten å løfte en finger. GP skulle sogar nedlegges og fjernes fra kartet. Nå blir det spennende å se om disse to partier støtter opp om regferingens forslag.

Det skulle altså gå 23 år før en forsto at Finnmark igjen måtte styrkes militært. Å bygge ned går fort, men å gienoppbygge tar lang tid. GP skal etter planen stå ferdig i 2025. Fremskrittspartiet har alltid kjempet for styrking av forsvaret og hilser regieringens satsing velkommen. Og Porsanger FrP som gjennom alle år kjempet for GPs eksistens, ser at vi igjen giorde rett.

Tor Reidar Boland