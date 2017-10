– Katastrofalt å tvinge gjennom hastverkssak

Meninger

I Altaposten onsdag 11. oktober d.å. kan vi lese at Otto E. Aas mener kommunens omdømme svekkes av jordbrukssjefen. Nå er det vel ikke jordbrukssjefen som svekker omdømmet, men heller Otto E. Aas. Og hvem er illojal i denne saken, de som prøver å presse gjennom vedtak, eller de som tar til ordet hva som egentlig har skjedd i saken?

Om denne saken er en av de som er bedre belyst, gjennom media og internett? Ja, da tør jeg ikke tenke på hvor dårlig resten er. For saksfremlegget politikerne har stemt over, inneholder flere feil – noe de ansvarlige innrømmer i sitt svarbrev til fylkesmannen. Alle leser jo ikke Altaposten, og den som har fått mest spalteplass er vel han som bryr seg minst om hvem som berøres, Otto Aas.

I svarbrevet innrømmer man at klagene ikke ligger i planbeskrivelsen der de er henvist å ligge. Klagen fra den andre grunneieren som blir sterkt berørt, er i sin helhet utelatt. Det står videre at det kom 10 innspill, og at disse beklageligvis ikke var kommet med i den reviderte utgaven, etter offentlig ettersyn.

Så hva fikk egentlig politikerne å stemme over da? Etter å ha vært i møte med rektor ved Tverrelvdalen skole, og snakket med flere ansatte, skjønner jeg at også de er ført bak lyse. De har fått opplyst at veien skal følge eksisterende trasè på naboeiendommen – og av den grunn hadde de ingen innsigelser. Planadministrasjonen (hvem det nå er som sitter der) mener likevel at disse feilene i planbeskrivelsen ikke har betydning for vedtaket som er gjort.

Å underslå opplysninger både for politikere, høringsparter og for en hel skole, med de følger det får (skolen mister store deler av utearealet de kan benytte seg av vinterstid og får vei "rundt" hele skolen) er vel ikke å belyse en sak? Dette var vel neppe barn og unges representanten heller klar over. Det innrømmes jo i avisartikkelen av Oddvar Konst at de «glemte» jordbrukssjefen som høringspart – og enda hevder man å ha hatt en grundig prosess.

Nå er det jo ikke snakk om bare min klage, men også klagen fra eier av 38/236, som inneholder tre andre forslag til hvor veien kan legges, og alle tre forslagene har kortere strekning til Tverrelvdalsveien. Det er forslag at eksisterende grusvei benyttes som gang. og sykkelsti fra boligfeltet. Men dette fikk aldri politikerne høre om.

Det er ikke foretatt grunnboring der veien er foreslått, og det står heller ikke at skolen ligger i det verste kvikkleireområdet. Skal man underslå den opplysningen for eventuelle entreprenører som skal rote der i leira?

Ønsker man virkelig avkjørsel rett bak en bakketopp med sving? Når det finnes alternativer?

Omfanget av å tvinge igjennom en dårlig hastverkssak kan i verste fall bli katastrofal, ikke bare for meg, men for hele bygda, hvem tar på seg ansvaret da? At Otto Aas til slutt velger å ty til hersketeknikker, der han kaller jordbrukssjefen og Noodt for illojale, og enda til prøver å diktere ordfører og rådmann i saken, er vel det som mest svekker omdømmet til kommunen.

Liv Unni Opgård

Bonde Tverrelvdalen