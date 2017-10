Meninger

Mange har tenkt på å slutte å røyke eller snuse, men finner aldri den rette anledningen. Er du en av dem? Du får ikke en bedre anledning enn sluttedagen, mandag 23. oktober.

Positive faktorer

De første helsegevinstene merker du allerede etter 20 minutter. Etter åtte timer øker oksygeninnholdet i blodet og du vil merke at du er mindre trøtt. Du forlenger nå livet med 5-7 minutter for hver sigarett du ikke røyker. To uker til tre måneder senere vil blodsirkulasjon og lungekapasitet være bedret så mye at du opplever det enklere å bevege seg, du får en frisk glød i huden og lukte- og smakssansene er blitt vekket til live igjen. Fire til seks måneder etter sluttedatoen din har flimmerhårene i luftrøret klart å bygge seg opp igjen, og du vil oppleve mindre hoste og mindre slimdannelse. Etter fem år har du ikke lenger økt risiko for hjerneblødning, og du har etter ti år halvert risikoen for å få lungekreft.

Med andre ord er det ingenting å vente på. Og i tillegg: Hvis du sparer pengene du pleide å bruke på røyk/snus, vil du etter 30 år ha spart flere hundre tusen kroner.

Finn din metode

Dersom du har et ønske om å slutte kan veien dit bli enklere om du forbereder deg og planlegger hvordan du skal slutte. Ha en god plan for hva du skal gjøre når nikotinsuget melder seg. Husk at selve suget går over på bare noen minutter.

Frisklivssentralen har noen tips som kan hjelpe deg på veien: Gjør gradvis om på røyke- og snusvanene frem til sluttedatoen ved for eksempel å røyke/snuse andre steder og til andre tidspunkt enn det du er vant til. Utsett første røyk/snus med 20, eller enda bedre 30 minutter hvis du klarer. Sett deg så en sluttedato og slutt helt denne datoen. Ikke ta et eneste trekk etter at du har sluttet. Alle abstinensplager du kan oppleve går over – bare du ikke røyker eller snuser. Dersom du røyker/snuser av og til, blir du aldri kvitt plagene. Hør gjerne med legen din, apoteket eller andre om veiledning i forhold til bruk av legemidler ved røyke/snusslutt. Å benytte seg av legemidler er ikke juks, dette er legemidler med dokumentert effekt som kan gjøre veien mot å bli røykfri enklere.

Endring krever motivasjon

Ta vare på kroppen med mat og drikke. Siden nikotinet påvirker blodsukkeret vårt, opplever mange et ustabilt blodsukker de første ukene etter røyke/snusslutt. Dette er ofte medvirkende til søtsug og økt appetitt. Det er derfor viktig å spise ordentlig og regelmessig. Drikk mer vann enn du pleier, det hjelper ofte å drikke et par glass vann når nikotinsuget er som verst. Å være fysisk aktiv kan også lette på abstinensplagene, i tillegg til å motvirke vektoppgang.

Alle kan slutte å røyke, men å endre en vane krever aktive valg flere ganger daglig og flere ganger i timen den første tiden. Dette er noe du må bestemme deg for, forberede deg til og planlegge. Motivasjonen må komme fra deg som skal gjøre arbeidet.

Karina Haus Steinhylla

Frisklivssentralen