– Rødt kort for feighet

Meninger

Den årlige idrettshelga i Finnmark i regi av Finnmark Idrettskrets står for døra. To av dem som skal bidra med motivasjonsforedrag under årets «Superhelg» er Honey Thaljieh og Kjetil Siem fra FIFA; Det internasjonale fotballforbundet. De skal snakke om «Fotball som instrument for trivsel, vennskap og tilhørighet i hele verden», sett gjennom FIFAs briller.

Honey Taljieh var den første talskvinne for palestinsk kvinnefotball og den første kapteinen på det palestinske kvinnelandslaget, som hun også var med på å bygge opp fra starten av. Etter en alvorlig kneskade måtte hun avslutte fotballkarrieren, og jobber nå i kommunikasjonsavdelinga i FIFA med et spesielt fokus på fotballens rolle i konfliktfylte områder i verden. Kjetil Siem fra NFF; Norges Fotballforbund, jobber som direktør i FIFA med ansvar for strategiarbeid. Siem er også rådgiver for presidenten. I egenskap av å være strategen, tar vi det for gitt at Siem har et særlig ansvar for FIFAs disposisjoner.

Hvordan står det så til med trivsel, vennskap og tilhørighet for mannsfotballen i Palestina?

Visste du som leser at:

• Palestinske fotballspillere jevnlig blir angrepet, nekta å delta på sine egne fotballkamper, fengsla uten lov og dom (såkalt «administrativ forvaring»), torturert og drept? At palestinske fotballarenaer har blitt bomba og ødelagt, og at nybygging av arenaer hindres?

• Rasisme mot palestinere er institusjonalisert i israelsk fotball? At segregering innen ungdomsligaer og anti-palestinske hatytringer fra israelske fanklubber har blitt rutine og får passere straffefritt?

• Israel hindrer palestinsk import av fotballutstyr, og ikke tillater landslaget i herrefotball å trene sammen og konkurrere utenlands? At palestinerne dermed ikke har mulighet til å kvalifisere seg til internasjonale konkurranser som VM og OL?

• Samtidig som palestinsk fotball blir ekskludert, spiller syv israelske fotballklubber fra de ulovlige israelske koloniene på den palestinske Vestbredden i den offisielle israelske fotballigaen? Og at dette faktisk er brudd på FIFAs regler?

• Så lenge FIFA lar dette pågå uten sanksjoner mot Israel, er de med på å legitimere Israels handlinger? At når NFF gjemmer seg bak FIFA og ikke våger å protestere mot Israels straffefrihet, er også NFF medansvarlig i Israels brudd på folkeretten?

Dette er fakta på bakken i palestinsk fotball: den blir ødelagt med brutale midler av staten Israel. Israelske ledere hindrer med alle midler at palestinerne skal kunne fortsette å drive idrett på tross av de elendige forholdene de lever under, med langvarig okkupasjon og undertrykkelse.

Syv fotballklubber spiller altså i Israels offisielle serie til tross for at de er lokalisert i de folkerettsstridige bosettingene på okkupert palestinsk område. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch har gitt klart uttrykk for bekymring og viser til at en slik praksis bryter med FIFAs vedtekter.

FNs spesialrådgiver for idrett, utvikling og fred, Wilfried Lemke, ber i brev av oktober 2016 FIFA om å løse saken i tråd med FIFAs egne vedtekter og FNs resolusjoner i sikkerhetsrådet. I resolusjon 2334 gjentok FNs sikkerhetsråd i desember samme år at opprettelse av israelske bosettinger på okkupert område ikke har noen legitimitet, og er å anse som åpenbare brudd på internasjonal lov (folkeretten).

FIFA og NFF har selv en juridisk forpliktelse til ikke å bidra til slike brudd. Utviklinga av FIFAs egen menneskerettighetspolitikk har danna en viktig del av organisasjonens fundament. Vedtektenes §3 sier at «FIFA er forpliktet til å respektere alle internasjonale anerkjente menneskerettigheter og skal tilstrebe å beskytte disse rettighetene». Vedtektene sier videre at «Medlemmer og deres klubber kan ikke spille på et annet medlems territorium uten godkjenning fra sistnevnte».

Det palestinske fotballforbundet har aldri godkjent at IFA; Det israelske fotballforbundet, arrangerer konkurranser på deres jord og i deres okkuperte land, og har bedt FIFA påse at deres rettigheter som nasjonalt medlem respekteres og at praksisen til det israelske forbundet må avvises som illegitim. Skal ikke palestinernes fortelling høres?

Står FIFA ved sine hederlige målsetninger i praksis? Hvis ja, er det betimelig å spørre hvorfor man da gang på gang utsetter å diskutere Israels menneskerettighetsbrudd på egen kongress? For slik det nå ser ut, har man latt egne prinsipper falle.

Forholder NFF seg nøytralt? Det er en enkel utvei, men vil samtidig være et håndslag til Israels brudd på folkeretten. Og det er alt annet enn nøytralt. Det er å vise feighet i en internasjonal sak av stor symbolsk og praktisk betydning. Ved å ta klar stilling, vil NFF derimot vise at det støtter både FIFAs vedtekter og internasjonal rett, og adressere dem som bryter disse.

Ikke blande sport og politikk?

Når land er i krig og krise, er idrett politikk. I Norge i 1936 valgte fotballspillere i AIF; Arbeidernes Idrettsforbund, å ikke dra til OL i Berlin, i motsetning til det borgerlige forbundet NLI; Norges Landsforbund for Idrett. NLI legitimerte sin reise til et land som fengsla jøder og kommunister med at de var politisk nøytrale ved ikke å ta stilling. Dette ser dessverre også ut til å være FIFAs og NFFs holdninger i dag.

Kultur- og idrettsboikott og andre former for boikott og sanksjoner spilte en avgjørende rolle for å gjøre slutt på Sør-Afrikas apartheidstyre, og tilsvarende aksjoner vil i dag være helt avgjørende for å gjøre slutt på Israels apartheidpolitikk.

Norske, europeiske og internasjonale idrettsforbund sier at de støtter kampen mot rasisme og diskriminering. Da går det på troverdigheta og anstendigheta løs når de vegrer å ta stilling til Israels mishandling av palestinsk ungdom og palestinske idrettsfolk som lever under israelsk okkupasjon. Inntil Israel respekterer palestinernes rettigheter, finnes ikke noe annet alternativ enn utestengelse fra FIFA.

Vi slutter oss til erkebiskop Desmond Tutus ord: «Å være nøytral i møte med urettferdighet, det er å velgeundertrykkerens side».

Palestinakomiteen i Vest-Finnmark

Synnøve Thomassen

leder