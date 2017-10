– Er det ikke på tide å avvikle millionsluket?

Meninger

I desember i fjor vedtok fylkestinget å videreføre VargsundXpressen med 2 rotasjoner ut 2017 med en evaluering innen 1. oktober 2017. Jeg har ennå ikke sett at administrasjonen har lagt frem noen evaluering av saken, selv om vi nå er i slutten av oktober.

Selv bor jeg slik til at jeg daglig kan registrere hvor mange passasjerer som benytter hurtigbåten og jeg kan ikke se at belegget forsvarer opprettholdelse av ruten. I gjennomsnitt skulle jeg anta at belegget er om lag 10 prosent av kapasiteten. Er det ikke på tide at vi nå får avviklet dette millionsluket og at fylket i større grad prioriterer andre viktige områder som eksempelvis tilbud innen videregående skoler?

Tom Mortensen

Hammerfest