– Vi kan ikke akseptere forskjellsbehandlingen

Meninger

Det er med stor undring vi registrerer at i Hovedutvalgets innstilling til Fylkestinget 25.10.2017 vedr Rute-og infrastruktur i Altafjorden, foreslår å fremskynde bygging av kombibåtkai i Kvalfjord på bekostning av fergekai på Ingøy. Det burde være et krav at begge berørte kommuner får uttale seg, men kan ikke se at dette har vært ute på høring i Måsøy kommune, uvisst av hvilken grunn.

Fremskyndingen i Kvalfjord begrunnes med endringer i trafikkbehov og næringslivsforutsetninger. Fra vårt ståsted burde ovennevnte endringer tilsi at fergekai på Ingøy skulle allerede vært bygget, da trafikkbehovet har vært sterkt økende de siste årene. Boreal erstatter «Ingøy» med «Årøy» (større båt) i perioden mai-oktober for å møte trafikkbehovet.

Kan jo i den anledning vise til rene tall. Rute 310 Altafjord/Kvalfjord: 2016 - 70 biler. Til og med 3. kvartal 2017: 149 biler Rute 350 Måsøyruta/Ingøy: 2016 - 2269 biler. Til og med 3. kvartal 2017: 2082 biler.

Dette er tall som mer enn noe annet burde vektlegges i forhold til prioriteringer.

Når det gjelder næringslivsforutsetninger, er det absolutt en forutsetning at fergekai kommer så snart som mulig. Dette er essensielt for de som nå ønsker å investere i fiskebruket på Ingøy, samt eksisterende næringsliv som turisme, entrepenørskap, overnattingsbedrift og dagligvarehandel.

Ingøy Grendelag har tidligere skrevet og gitt sin tilslutning, på grunnlag av årsmøtevedtak, til de beslutninger som Finnmark fylkeskommune og Kystverket gjorde i forhold til fergekai på Vikran på Ingøy. Videre i denne prosessen har det vært utredet andre alternativer til beliggenhet, som har vist seg å være vanskelig å gjennomføre på grunn av større kostnader enn Vikran, primært knyttet til mudring av en ny farled.

Pengene til fergekai på Vikran ble bevilget 2015. Vi vil minne om at da bygging av fergekai på Ingøy ble vedtatt, så var det behovet for sikkerhet og regularitet som var hovedbegrunnelsen for vedtaket, da dette er den mest værutsatte strekningen som Boreal transporterer personer og gods på.

Dette behovet er fortsatt til stede. Hurtigbåten til Ingøy har svært mange kanselleringer i løpet av et år , med de problemer det medfører for brukerne. Ingøy Grendelag er svært kritisk til utsettelse av bygging av fergekai på Vikran, og ber om at både fylkeskommunen og Måsøy kommune v/ ordfører, snarest gir oss en tilbakemelding på hvor saken står.

Disse frustrasjonene kommer på toppen av et annet forslag, dette også fra fylkesadministrasjonen. Her ønsker man å gjeninnføre godstakst for frakt av kjøretøy til anløpssteder uten fergekai, altså der bilene må heises på og av fartøyene.

I dag betaler brukerne fergetakst uansett anløpssted. Med det nye forslaget vil brukere på steder uten fergekai måtte betale flere tusen kroner for å få med bilen ut til øyene. Dette gjelder ikke bare Måsøy, men en rekke steder i Vest-Finnmark.

De foreslåtte endringene vil få store konsekvenser for brukerne, og vil virke ødeleggende for samfunn som har hurtigbåtene som eneste alternativ. Det gjelder ikke bare privatpersoner som fastboende og hyttefolk, men også for næringsliv /næringsutvikling, som er avhengig av forutsigbarhet. Vi ønsker med dette innspillet å skape forståelse for at brukerne av hurtigbåtene på øyene som ikke har fergekai, ikke kan akseptere forskjellsbehandling i forhold til brukerne på øyer med fergekai. Dette oppleves som en tilleggsstraff.

Åge Flaten Leder, Ingøy grendelag

Eva Nygaard Måsøy bygdelag