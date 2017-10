– Frekk beskyldning

Meninger

Finnmark Høyre skal jobber for at sykepleierutdanningen kommer på det første statsbudsjettet for den nye regjeringen.

Synes det er frekt å bli beskylt for løftebrudd før man har fått muligheten til å jobbe for det politiske programmet vi gikk til valg på. Statsbudsjettet 2018 er det siste statsbudsjettet Solberg 1-regjeringen legger fram, før Solberg 2-regjeringen lager en ny politisk plattform.

Vi påpeker dette, fordi det å bli beskylt for løftebrudd, før man har fått satt i gang er problematisk. Det gir ikke velgerne forståelse for at politiske prosesser tar tid, selv om man etter valget beholdt makten. Det skaper forakt for politikere dersom man systematisk roper løftebrudd som en del av et politisk spill for å skade omdømmet til valgte politikere. Vi har et fantastisk demokrati i Norge, dette må vi i fellesskap bygge opp under, ikke skyte ned.

Vi reagerer på at varaordfører Anita Håkegård Pedersen i Altapostens artikkel 12. oktober beskylder Finnmark Høyre for løftebrudd før vi har fått satt i gang.

Høyre er et kunnskapsparti og vi akter å levere på det løftene vi har gjort i valgkampen i løpet av denne fire års perioden. Sykepleierutdanning skal vi jobbe for å få inn i statsbudsjettet for 2019. Arbeidet med et statsbudsjett begynner ganske tidlig i departementene, derfor er det viktig å få synliggjort det økende behovet for sykepleiere i Finnmark. Campus Alta kan tilby utdanning til studenter fra flere kommuner i Finnmark og Nord-Troms, å har høy kompetanse på desentraliserte studier med samlinger på campus.

Marianne Haukland

Finnmark Høyre