– Vi skal få sykepleierutdanningen inn i 2019-budsjettet

Meninger

Vårt mål er å skape en skole der elvene lærer mer og som gir grunnlag for arbeid og at Norge i fremtiden vil være et konkurransedyktig land der det er godt å leve.

Etter fire år med Høyre i Kunnskapsdepartementet går det rett vei i norsk skole. Elevene lærer mer, de er mer til stede i klasserommet, og flere gjennomfører videregående skole. Den store satsingen i dette statsbudsjettet er tidlig innsats. Regjeringen vil ha en skole som ser hver enkelt elev og tar vare på barns lærerlyst. For mange elever går ut av grunnskolen med svake grunnleggende ferdigheter. Der må vi i tiden fremover forsterke den tidlige innsatsen.

Regjeringen vil derfor pålegge kommunene til å gi intensiv opplæring til elever på 1-4 trinn som henger etter i lesing, skriving og regning. For at kommunene skal kunne følge opp denne plikten følger det penger med, derfor viderefører man tilskuddet på over 1,3 milliarder kroner til flere lærere i småskolen.

Det er først og fremst lærerne som utgjør en forskjell for elevenes hverdag, trivsel og læring. Siden skoleåret 2014-2015 har mer enn 20 000 lærere fått tilbud om videreutdanning. Med forslaget i statsbudsjettet vil rundt 5 500 lærere får tilbud om videreutdanning i neste år. Lærerløftet er en historisk satsing på kompetanseheving for lærere og skoleledere.

Å forberede Norge på fremtiden handler også om å legge til rette for at flere tar utdanning og fullfører den. Regjeringen foreslår å fortsette opptrappingen til 11 mnd studiestøtte, i år fikk studentene for første år utbetalt studiestipend i juni, ordningen videreføres og økes med en uke i 2019. Regjeringen foreslår at det skal fortsettes å investere i nye studenthybler for å møte etterspørselen og behovet for 2018 skal det bygges 2 200 nye student boliger.

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner til orienteringen med ettergivelse av studielån, 20 000 kroner årlig. For kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i skolen i Finnmark eller Nord-Troms. For å sikre at nyutdannede lærere bosetter seg der behovet for lærere er størst. Dette fradraget kommer i tillegg til nedskrivningen for tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms.

Mesterbrev er like godt som en mastergrad. Det arbeidsmarkedet vi går i møte, vil trenge elle type mennesker. Ikke minst de faglærte. Derfor fortsetter man å satse på yrkesfagene i statsbudsjettet for 2018 er det satt av 70 millioner mer til å øke kvaliteten, rekrutteringen og antallet lærlingplasser og opprette nye studieplasser i fagskolene. Vi har også skjerpet kravet m bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud og lærling tilskuddet ble i 2017 økt til 21 000 per kontrakt.

I valgkampen lovet Høyre at vi skulle jobbe for sykepleierutdanning på alle campus i Finnmark, for å møte rekrutteringsbehovene i kommunene. Det mener vi fortsatt er viktig. Høyre skal jobbe for å få dette inn på statsbudsjettet for 2019.

Marianne Haukland (H)

Stortingsrepresentant