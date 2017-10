– Gratulerer med dagen, lærer. Du er viktig!

5. oktober er verdens lærerdag, en dag som er blitt markert siden 1994. Men allerede I 1966 undertegna UNESCO og ILO Recommandation concerning the Status of Teachers. Erklæringa anerkjenner at en sterk lærerprofesjon er avgjørende for verdens utvikling. Det er verd å feire. Men selv etter 50 år har vi ikke etablert noen sterk tradisjon for markering av denne dagen. Det er læreren imidlertid verd.

Alle husker vi vår første lærer. Hun, - eller i enkelte tilfeller han, som møtte oss den første skoledagen, er prenta inn i minnet vårt for alltid. Læreren er en så viktig kraft i den enkeltes liv, at hun eller han har avgjørende betydning for den unges framtid. NRK-serien «Du så meg» forteller om mange sterke møter mellom lærer og elev, og begge har blitt sterkt påvirka av disse møtene. Det er stor kraft i møtet mellom lærer og elev. Det erkjenner læreren. Lærerprofesjonens etiske plattform tar dette på alvor. Det samfunnsansvaret som ligger i lærerrollen, må utøves med forståelse og kritisk lojalitet. Dette skal kombineres med kunnskap og ferdigheter i undervisning og danning i den enkelte skole, i den enkelte elevgruppe, overfor hver enkelt elev. Når hensyn må veies opp mot hverandre, legger læreren sin lojalitet hos eleven. Det ansvaret tar læreren.

Det er lærere både i barnehage og skole, og begge har denne viktige rollen overfor både barnet og samfunnsoppdraget. En god lærer er en god start, er en parole fra Utdanningsforbundet, og det gjelder for alle trinn i utdanningssystemet. Om en god lærer er en god start, så trengs det også noen rammer rundt læreren for at hun og han skal kunne være gode. Skole- og barnehageeiere må derfor gjøre de nødvendige vedtak for å legge til rette for god utøvelse av lærerprofesjonen. Det fortjener læreren.

Lærerne er den en av de få yrkesgruppen som er nevnt i FN’s bærekraftmål. I delmål 4 c setter man opp ei målsetting om å øke antallet kvalifiserte lærere betraktelig innen 2030. Dette understreker den sentrale betydninga utdanning – og da læreren – har for den enkeltes utvikling og for samfunnsutviklinga. Alle barn fortjener en kvalifisert lærer.

NRKs TV-aksjon i år handler om nettopp dette. Innsamlingsaksjonen går til UNICEF’s arbeid for å gi utdanning til barn og unge som er ramma av krig og konflikt. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. Når barn ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Et utdanningstilbud er med på å gi trygghet og håp når situasjonen ellers virker håpløs. Dette bare understreker hvor viktig det er at det iverksettes kraftfulle tiltak for å sikre alle barn en lærer og ei utdanning. Barna fortjener det, og verdens land fortjener det.

Gratulerer med dagen, lærer. Du er viktig!

Kari Lium, fylkesleder

Utdanningsforbundet Finnmark