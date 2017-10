– Røverhistorier fra Rønning

Det er ganske utrolig at en må bruke tid og energi på å måtte svare på røverhistoriene til Ole Martin Rønning . Jeg håper at jeg i fremtiden slipper å bruke tid og energi på denne type innlegg. Her er mine svar på noen av de påstander Ole Martin Rønning lirer av seg:

Rønning prøver å så tvil om hvor mye Sennalandet har vært stengt vinteren 2016/2017. Jeg har fått Statens vegvesen til å ta ut rapporter på hvor ofte Sennalandet har vært midlertidig stengt og kolonnekjørt i perioden 1. oktober 2016 til 15. mai 2017. Tallene fra Statens vegvesen viser at Sennalandet har vært midlertidig stengt 55 ganger i denne perioden. Total varighet for midlertidig stenging har vært 11 dager, 23 timer og 2 min. Tallene fra Statens vegvesen viser at Sennalandet har vært kolonnekjørt 57 ganger i denne perioden. Total varighet for kolonnekjøring har vært 8 dager, 22 timer og 11 minutter. Dette innebærer at Sennalandet har vært kolonnekjørt/midlertidig stengt 112 ganger i denne perioden, til sammen 20 dager, 21 timer og 13 minutter. Rønning burde heller bedt Statens vegvesen om fakta, enn å spre udokumenterte opplysninger i ut i den offentlige debatten.

2) Reiseavstander mellom Kautokeino/Alta og Hammerfest.

Rønning gjør et poeng ut av jeg har sagt at det er mellom 2 og 4 timer kjøretid i mitt innlegg. Siden innlegget handler om kommunene Alta og Kautokeino så er det selvsagt kjøretiden fra disse to kommunene det handler om. Fra Alta sentrum til Hammerfest sykehus er det 143 km. I henhold til Google Maps er kjøretiden 2 timer og 9 minutter. Fra Kautokeino til Hammerfest sykehus er det 271 km. I henhold til Google Maps er kjøretiden 3 timer og 46 minutter. At Rønning ikke vet om avstandene og kjøretidene fra Kautokeino og Alta til Hammerfest får han svare for selv.

3) Innbyggere i Alta og Kautokeino kommuner

Rønning gjør et poeng ut av antall innbyggere i mitt leserinnlegg, i Alta by og Alta kommune. Alta og Kautokeino kommuner hadde 23 459 innbyggere ved siste kvartalstelling. I tillegg er det ca 1 500 elever og studenter ved universitetet og videregående skole som ikke har bostedsadresse Alta. Dette innebærer at det er ca 25 000 personer som bor i Alta og Kautokeino høst, vinter og vår.

4) Antall personer i demonstrasjonstoget for sykehus til Alta lørdag 26. august.

Rønning prøver å nedsnakke antall personer som gikk i demonstrasjon fro sykehus til Alta. Han antyder at det var ned mot 5000 personer som deltok i demonstrasjonstoget. En analyse av dronevideo fra demonstrasjonstoget viser at det var 9700 personer som deltok i kravet for å få sykehus til Alta. Dette viser at folket i Alta kommune og Kautokeino kommune har mobilisert for å vise styrke i denne saken.

Jeg håper at Rønning i fremtidige innlegg kan forholde seg til fakta og slutte å spre feilinformasjon.

Trine Noodt

Venstre