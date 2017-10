– Jeg tar når som helst en faktadebatt mot dere

2005: det vedtas at Hammerfest skal få nytt sykehus, og jeg tar til ordet for at det heller kan bygges i Alta.

Etter det har snøballen rullet, og jeg sloss videre, 12 år etterpå.

Dersom Bønå skal klage sin nød på netthets han har fått høre, kan jeg love det er småtterier av det jeg har fått høre opp i gjennom årene. En av episodene var av det særegne slaget: jeg var med Kompetanseutvalget på fylket i Hammerfest, og på et tidspunkt ventet vi på en busstransport stående i hovedgata. Dagen etter leste jeg en kommentar på nett fra en lokal taxikjendis: jeg så claus jørstad her i byen, hva faen gjorde han her?.

Vi er gjøkunger, gribber, måser, bønder, hunder, ja sågar styremedlem Ole Ingvald Hansen har kalt oss "brønnpissere" og annet. Ja, sågar NRK er vi skyldneren i fordi de opprettet hovedkontoret i Alta.

Jeg husker for noen år siden, da hurtigruten gikk innom Alta. I årene mens og etterpå fikk man høre at "vi tok hurtigruta fra kysten" - selv om ingen anløp langs kysten ble tatt vekk.

Eksemplene er mange, og slutter aldri å overraske meg.

Til tross for dette bruker jeg faktisk Hammerfest Sykehus.

I 2005 ble det vedtatt nytt sykehus i Hammerfest. Det skulle stå ferdig i 2015. Det er 2 år siden. Da ble det antydet en pris på 700millioner. Nå er prisen 2 milliarder. Ved en eventuell bygging ender prisen på langt mer, men det verste er at tilbudet som helhet ikke er bedre hverken for Alta eller regionen.

Fram til 2005 satt altaværingene med et heller passivt arbeiderpartistyre stille i båten, og godtok smuler av helsetilbud, dro lua ned over hodet når Helse Finnmark avviste etableringen av en hjertespesialist til Alta, og sa vi heller måtte jobbe videre på Altamodellen.

Tiden er moden for en utredning av tilbudsstrukturen, men tiden er også omme for at Altaværingene står med lua i handa.

Vi måtte finansiere dialysemaskin og første røntgen gjennom kronerulling. Alt dette er eksempler på god, gammeldags stemoderlig behandling.

Nok er nok.

Kall meg idiot, tulling, arme hestkuken, fjott, gribb, jeg tåler det. Men kaller du min samboer det fordi hun ikke vil humpe 2-3 timer i storm over vidda når hun skal føde, eller naboen med hjertesvikt, bare fordi de ønsker en større trygghet og nærhet, da mister du all min respekt. Å avvise folks ønske og behov om bedre akuttilbud med å stemple dem som kunnskapsløse gribber, viser hvem som er navlebeskuende.

Ole Martin rønning, Hans jacob bønå, Aina Borch, ja sågar Asbjørn Ruud: jeg tar når som helst en faktadebatt mot dere. I mellomtiden kan dere lure på hvorfor et sykehus ennå ikke er bygd i Hammerfest.

Claus Jørstad

Alta Frp