– Førstehjelp til Finnmark Ap

I media sier Finnmark Ap ofte at de kun følger opp eget vedtak om sykehus. Jeg har litt enkelt sagt de kun forteller halve vedtaket. La meg forklare litt mer.

Finnmark Ap har et vedtak i to deler: Den ene delen sier hva de ønsker, den andre sier hvilket grunnlag investeringer skal bygge på. Jeg vil tro Hammerfest Ap var glad for første del og Alta Ap andre del. Men når f.eks Ingalill Olsen kun fronter første del, forstår jeg godt reaksjonene i Alta Ap.

Årsmøtet støttet at det skal være sykehus i H.fest, Kirkenes og et styrket tilbud i Alta (Nærsykehuset). Dette har Finnmark Ap selvfølgelig lov å mene. Men nå planlegges milliarder i investering og her er det ledelsen i Finnmark Ap gjør feil: De sier investeringer skal gjøres ut fra hvordan de ønsker det, ikke ut fra årsmøtevedtakets krav om hvordan utredninger skal gjøres.

Så når Ingalill Olsen sier Finnmark Ap ikke kan støtte folkekravet om å utrede sykehus i Alta, bryter hun eget årsmøtevedtak som tydelig viser til at "investeringer må baseres på helhetlig utredninger av framtidige behov".

Årsmøtevedtaket inneholder kraftige motsetninger. Men skal jeg gi Finnmark Ap et vennlig tips, er det ikke umulig å ivareta begge deler. Det kan gjøres slik:

1. Finnmark Ap mener hva de vil om hvor sykehustjenestene skal være.

2. Når det skal gjøres store investeringer, mener Finnmark Ap at utredninger skal synliggjøre alle alternativer og konsekvenser. Fakta skal på bordet og vurderingene så objektiv og kompetent som mulig.

3. Finnmark Ap behandler alternativene som er utredet og vedtar at investeringer sikrer framtidige behov... som inkl å tilrettelegge et godt tilbud for den samiske befolkningen.

Selv om årsmøtevedtaket er to-delt, går det fint an å følge det opp. Splittelsen mellom Hammerfest Ap og Alta Ap er helt unødvendig. Den er kunstig skapt for å undergrave et årsmøtevedtak og et resultat av dårlig ledelse.

Jeg håper Finnmark Ap tar en intern opprydding og støtter krav om helhetlige utredninger, som Venstres Dok8-forslag går ut på. Det beste er om et enstemmig Storting tar Alta og Kautokeino på alvor.

Raymond Londal