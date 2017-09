– Vi må stå sammen

Velgerne har bekreftet H/Frp/V/Krf sitt vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark ved bruk av tvang. Den nye regionen medfører store omveltninger for begge fylker og kommunene vil måtte forholde seg til en ny større region.

Finnmark AP og flertallet av innbyggerne i fylket har sagt at dette ønsker vi ikke. Motstanden mot sammenslåing har vært størst i østfylket. FrP i Alta har i dag uttalt at Alta oppnår mer ved å samarbeide med Troms i stedet for å krangle med småplassene på Finnmarks-kysten. Dette er en uttalelse som jeg vil ta sterk avstand fra.

Finnmark Arbeiderparti og Alta Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger fordi det er sammen, og ikke hver for oss, vi får til det vi vil. Vårt mål er at fylkeskommunen og kommunene skal være sterke og solidariske fellesskap som igjen gir større frihet og trygghet for enkeltmennesket.

Finnmarks ressurser innen olje/gass, fiskeri, havbruk, mineraler og primærnæringer er enorme. Skal vi få etablert sikre arbeidsplasser og gode boplasser i fylket må vi stå sammen og finne gode løsninger. Dette gjelder også for Alta. De største næringene i Alta er bygg og anlegg og kompetanse arbeidsplasser. Disse næringene er helt avhengig av positiv utvikling i kystkommuner og innlandskommuner.

Troen på regionreformen er stor i enkelte leire. Innholdet er så langt svært marginalt. Nå er det opp til fylkene å finne gode løsninger for næring og samfunnsutvikling i hele regionen. Her må kommunene kjenne sin besøkelsestid og klare å ta debattene på et saklig nivå, også om lokalisering.

Steinar Karlstrøm

Alta Arbeiderparti