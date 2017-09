– Takk til velgerne

Etter mange år med «hvileskjær» er Senterpartiet i Finnmark igjen på tinget! Vi takker for tilliten – og jeg forsikrer dere – vi skal være tilliten verdig. Dessverre er vi enda ikke i regjeringsposisjon – noe som begrenser vår handlingsevne, men vi skal gjøre vårt ytterste for å presse regjeringen i riktig retning: For lokalstyre, «nedenfra-og-opp holdninger» og mot sentraliseringsframstøt som svekker folkestyret. Senterpartiet er og skal alltid være «nær dæg».

Det er på tide at de reelle motsetning i det norske samfunn kommer til overflaten: Mens de fleste valgkommentatorer setter Erna opp mot Jonas og fremstiller det som om det er her hoved-motsetningen er i norsk politikk vil jeg peke på at skillet er falskt: husk at i perioden 2013-17 så har AP og Høyre stemt sammen i mer enn halvparten av alle saker. Mens de tilsvarende tall på 1980-tallet var 3 % er enigheten i siste periode altså steget formidabelt til 55 %.

Ut ifra dette er det klart at den mest styringsdyktige regjering helt klart er en regjering av AP-H. Det blir en solid flertallsregjering som vil være enige om storparten av de mest sentrale spørsmål.

Dessverre for AP ser det ut for at velgerne nå er i ferd med å avsløre de falske skillelinjer i norsk politikk. Selvsagt er det ikke Erna eller Jonas. Svaret er ingen av dem. Som Knut Arild Hareide fra KrF pekte på; Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum er en opplagt kandidat når en skal finne fram til en som representerer andre verdier enn de vi ser hos Erna og Jonas.

På vegne av Senterpartiet som «fosser frem» vil jeg takke velgerne for at dere gav oss din stemme. Velgerne kan være trygg på at jeg skal bli et mikrofonstativ for de nord-norske interesser, verdier og holdninger.

God helg!

Geir Adelsten Iversen

Finnmark Sp