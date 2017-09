– Konfronterte Støre på direkten

Forrige uke var leder i Finnmark Natur og ungdom, Kamilla Elene Samuelsen, i Oslo på møter og skolering. I den anledning fikk hun konfrontere Jonas Gahr Støre om kompromissforslaget på Dagbladets direktesending:

– Natur og Ungdoms største sak i valget er oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Samtidig som de seks minste partiene er klare på at oljeboring ikke er aktuelt, og Høyre og FrP er klare på at de vil drille – så er Arbeiderpartiet for et kompromiss. De vil verne oljefrie områder mot oljeboring og åpne det skjøreste området for konsekvensutredning, sier Samuelsen.

I løpet av sendingen sa Gahr Støre ifølge henne at det ikke ville bli aktuelt for Arbeiderpartiet å åpne Lofoten for boring, om konsekvensutredningen viser at områdene er for unike og skjøre og om fiskeri og turisme vil skades.

– Det var dette jeg konfronterte Støre med. Det eksisterer allerede nesten 100 rapporter, med en prislapp på tilsammen over 1 milliard kroner, som forteller at oljeboring i Lofoten ikke burde være aktuelt. Disse rapportene forteller hvilke verdier som finnes i området Arbeiderpartiet vil åpne, blant annet verdens største kaldtvannskorallrev, store fuglefjell og gyteområder. Arbeiderpartiet sier vi trenger mer kunnskap, men vi har hatt 15 år med kunnskapsinnhenting hvor resultatet er det samme: oljeboring i Lofoten er ikke forsvarlig.

– At Arbeiderpartiet vil utsette områdene for en konsekvensutredning, og bruke enda mer penger på informasjon vi allerede har, er utrolig. Det er uvisst hvilken kunnskap de tror de vil finne. Arbeiderpartiet må virkelig ta seg sammen, og bli med resten av småpartiene inn i den fornybare framtiden, sier Samuelsen.