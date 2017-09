– Må ikke ramme tilbudet i Hammerfest

I Senterpartiets Norge skal vi ha lokalsykehus over hele landet – og vi skal bygge opp den lokale beredskapen, ikke ned. I sykehusdebatten som nå raser legges det opp til en kamp og et valg mellom Hammerfest og Alta. Sykehusdebatten er så mye mere enn det.

Senterpartiet var for lokalsykehus før, vi er det nå, og vi kommer til å være det i fremtida. Uansett om hvor du bor skal du som innbygger vite at du og din helse blir tatt på alvor.

Regjeringen er veldig opptatt av måltall og standardiseringer. Men, måltallet for antall pasienter for sykehus passer ikke i Finnmark. Senterpartiet går for en uavhengig statlig utredning om akuttberedskap i Finnmark. Man blør like mye og like fort i Finnmark som i resten av landet.

Legeforeningen har slått fast at Faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst i landets sykehusstruktur. Videre at befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted, der faktorer som reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende.

Senterpartiet har tro på at en offentlig utredning av akuttilbudet i Finnmark nødvendigvis vil måtte utløse økte ressurser. Sentralt i dette vil være god faglig bemanning av ambulansetjenesten, krav til responstid og basestruktur for luftambulanse. Og vi skal ikke legge ned sykehus. Det vi derimot har programfestet er en endring av foretaksmodellen, der vi i vår alternative helseplan, Folkets helsetjeneste, vil ha en nettverksmodell. Modellen skal sikre nærhet, effektivitet og kvalitet.

Det tar tiår å bygge opp desentraliserte kompetansemiljø, men bare noen måneder å legge de ned. Vår nettverksmodell bygger på samarbeid mellom sykehus, ikke konkurranse, som i dag. Flere «store komplette sykehus» er det ikke realistisk å få i Finnmark, men vi skal likevel ha en forsvarlig akutt-beredskap. Det skal være en tydelig oppgavefordeling mellom små og store sykehus, de skal utfylle hverandre. Moderne teknologi, slik som digital bildediagnostikk og felles pasientjournal er eksempler på arbeidsverktøy som vil bidra til å gjøre den faglige samhandlingen enklere. Lokal akuttberedskap har også en viktig rolle også ved alvorlige situasjoner med å stabilisere pasientene. Slik kan pasientene tåle transport videre for nødvendig behandling på et større og spesialisert sykehus.

I debatten har også tilbudet til samiske pasienter druknet. Etablering av Samisk Helsepark står nå i fare for å bli nedjustert til noe helt annet enn det som var intensjonen, nettopp p.g.a. foretaksmodellen som gjør at også den sloss om de sammen kronene hos Finnmarkssykehuset. Dette på tross av at Samisk Helsepark både har en nasjonalt ansvar og skal være et tilbud for samer i våre naboland. Samisk Helsepark må være et statlig ansvar, i solid nettverk med lokalsykehusene for å sikre samiskkompetanse i hele helsevesenet.

I dag utgjør lokalsykehuspasientene 60–75 prosent av pasientene i alle norske sykehus. Mellom 50–70 prosent av alle pasienter som blir lagt inn for øyeblikkelig hjelp kan ferdigbehandles på lokalsykehusnivå. Lokalsykehus vil her være kostnadsbesparende. 1 av 60 fødende i Finnmark når ikke frem til fødeavdeling i tide. En offentlig utredning vil komme frem til mye som vil synliggjøre behovet for økte bevilgninger til Finnmark på grunn av beliggenhet, klima og samferdselstilbud. En evt. akuttberedskap og fødeavdeling i Alta skal ikke gå på bekostning av Hammerfest. Løsningen vil være en modell der tilbudene tilsammen gir faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for befolkningen i Finnmark.

Geir Iversen, førstekandidat

Nancy Porsanger Anti, andrekandidat

Finnmark Senterparti