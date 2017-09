– Kampen for tre sykehus i fylket er det viktigste vi gjør for våre unge og eldre

Kjære Altafolk!

Altafolk er folk fra hele Finnmark. Folk fra Øksjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes, Båtsfjord, Mehamn ja til og med folk fra Hammerfest har bosatt seg i Alta, og blitt Altafolk! Hvorfor har vi det? Jo av ulike grunner, været, naturen, fjorden eller fordi du eller en du kjenner er kjærlighetsflyktning og fant kona eller mannen i ditt liv i akkurat Alta.

Det har seg slik at jeg synes det er underlig at familien til disse flotte Altafolkan, familien vår som fortsatt bor på kysten og i Hammerfest, familien som gleder seg til døtre og sønner kommer på besøk med barnebarn fra Alta – er så sint på ungene sine, de som gjorde Altafolk av seg. Fordi dem vil ha sykehus for seg og kystfokets barnebarn.

Så til dere alle som har valgt å bli Altafolk: Fortell familien dokkers om at det er dere, barna deres og kystfolkets barnebarn eller søskenbarn som ønsker trygghet og et godt Akuttsykehus i byen dere har valgt å bo i. Det er ingen konkurranse. Tre sykehus i Finnmark er viktig. På et areal som er 5.000 kvadratkilometer større enn hele Danmark, må det være sykehus i Kirkenes, Hammerfest og i Alta.

Hva så med folk fra Båtsfjord og Berlevåg? Skal ikke de taes hensyn til? Jo, selvfølgelig. Vi må få til et helsetilbud for Båtsfjordingen, slik at de slipper å ligge på ryggen i en sykebil over Gednje, ned til Tana over Hauksjøen til Kirkenes. Kanskje et helikopter eller en luftambulanse til?

Kampen FOR konsekvensutredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark og TRE sykehus i fylket er det VIKTIGSTE vi gjør for våre unge og eldre, og etterhvert også for oss selv. Enten vi har bodd lenge i Alta eller er nye Altafolk som har valgt Alta som byen de ønsker at kystfolkets barnebarn skal vokse opp. Og til kystens folk: jeg tror at jeg har alle Altafolk med meg når jeg skriver at Altafolk støtter dere når det gjelder dokkers rett til et godt akutt-tilbud.

Vi må få et helsetilbud til alle i Finnmark for å sikre gode liv til folkan som bor her. For å få det til må vi samarbeide, ikke konkurrere.

Av Irene Ojala, Arctic Footprints

PS: Postkortaksjonen har stand på AMFI lørdag 9. september fra klokka 1100-1700. Benytt muligheten, send et postkort du også. Postkort kan også bestilles hos: Sylvi Andreassen, telefon 951 46 121. Sylvi samler opp bestillinger og lever etter avtale.