– Vi vil ha en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk

Arbeiderpartiets politikk.

Svar på spørsmål fra arbeiderne på Stjernøya.

1. Om oppstart av Nussir, olje og gass utvinning i framtiden

Ap i Finnmark er positive til oppstart av Nussir i Kvalsund. Når det gjelder olje og gassaktivitet krever vi at denne virksomheten skal skape ringvirkninger på land i Finnmark. Vi er ikke fornøyd med at driftsorganisasjon for Johan Castberg er lagt til Harstad og krever ilandføring av oljen til Veidnes i Nordkapp kommune for å si ja til dette prosjektet.

2. Hvordan få nok studenthybler i byene der presset er størst?

Ap vil jobbe for å få til ordninger som gjør at vi kan finansiere bygging av elevhybler med de samme støtteordninger som gis for bygging av studenthybler. Får vi flere elevhybler vil presset avta.

3. Soningsplasser i utlandet, skal det fortsette

Ap vil lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet. Igangsette bygging av nye soningsplasser og prioritere de områdene av landet som i dag ikke har tilfredsstillende soningstilbud, og sikre flere plasser for kvinner i egne eller adskilte avdelinger.

4. Hvorfor prioriteres bedrifter med lavere selskapsskatt, i steder for å sette denne noe opp, og heller bruke disse inntektene til å sette ned formueskatt?

Ap vil at kun de med en formue over 1,45 millioner kroner skal betale formuesskatt. Vi vil gjøre det mer attraktivt å investere i aksjer og driftsmidler framfor eiendom. Dette kan også bidra til å dempe prisveksten i boligmarkedet. Vi vil redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler, men øke verdsettelsen på sekundærbolig og næringseiendom.

5. Hva vil dere gjøre for å sikre AFPen og framtidig pensjon?

Ap vil ha en tidligpensjonsordning for alle fra 62 år.

Pensjonsopptjening og utbetaling må ligge fast over tid. Det er derfor svært viktig å ha et pensjonssystem det er stor oppslutning om. Derfor gikk Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF sammen om et historisk, bredt pensjonsforlik i Stortinget.

Pensjonsreformen har vært nødvendig for å sikre fortsatt gode og sikre pensjonsytelser for de som er unge i dag og for de kommende generasjoner. Pensjonsreformen trygger framtidas pensjoner og bidrar til å sikre bærekraften i den norske velferdsstaten. Muligheten for å kombinere arbeid og pensjon forbedres kraftig, og legger til rette for en gradvis nedtrapping av yrkeslivet for de som ønsker dette.

6. Hva gjøres for å styrke distriktspolitikken?

Dette er Aps mål for distriktspolitikken:

– Skape vekst og lønnsomme arbeidsplasser i hele landet.

– Ha likeverdige velferdstjenester over hele landet.

– Sørge for et godt samspill mellom byene og distriktene.

– Styrke de regionale virkemidlene for vekst og utvikling som skaper arbeidsplasser over hele landet.

– Sikre utbygging av bredbånd og annen teknologisk utvikling som vil gjøre arbeidsplasser mindre stedbundne.

– Sørge for gode desentraliserte tilbud for høyere utdanning.

7. Har Arbeidstilsynet utspilt sin rolle?

Slik vil Ap sikre et seriøst og organisert arbeidsliv:

– Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven, ved å styrke organisert arbeidsliv og tilsynsmyndighetene.

– Sikre et seriøst arbeidsliv, ved å stille strengere krav til arbeidsgivere, og lage et seriøsitetsregister.

– At det offentlige tar ansvar, blant annet ved å bruke innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns– og arbeidsvilkår.

8. Bedre løypenett for snøscooter i Nord–Troms og Finnmark?

Finnmark og Nord–Troms har i årevis hatt egne regler for oppretting av løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter. Disse områdene må fritas for de krav som nå stilles for å få opprettet løyper vinterstid. Det er meningsløst at kommunene pålegges å bruke hundrevis av tusen kroner på å dokumentere et løypenett som har vært i bruk i årtider.

9. Motvirke sosial dumping, Sikre sykelønnsordninga, allmenngjøring av tariffavtaler, heving av minstelønnssatser, anbudspolitikken som medfører arbeidslivskriminalitet

10. Sikre lokale ringvirkninger av fiskeriet, Ilandsføring

Arbeiderpartiet slår ring om havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven som selve grunnloven for norsk fiskeripolitikk. Havressursloven slår fast at fisken i havet er felleskapet sin eiendom. Arbeiderpartiet er mot evigvarende kvoter.

Deltakerloven er garantien for en norsk, fiskereid flåte, lokal tilknytning og et levende kystsamfunn. Loven sikrer aktive fiskere og nasjonalt eierskap til flåten. Fiskesalgslagsloven sikrer rammer for førstehåndsomsetning av fisk ved at alle leveranser og salg skal skje gjennom fiskereide salgslag. Fisken som blir fanget utenfor kysten, skal som hovedregel foredles ved anlegg på land. Vi vil øke foredlingsgraden av norsk sjømat, og industrien må sikres stabil tilgang på råstoff hele året. Dette krever klare politiske føringer, evne til innovasjon og riktig fordeling av kvoter og konsesjoner.

Vi vil stimulere til økt samarbeid mellom flåteleddet og industrien, og vil vurdere kvotebonusordninger når det blir inngått helårsavtaler. Vi vil videreutvikle regelverket for levende fangst og lagring, da det bidrar til å jevne ut sesongsvingninger og gir mer stabile leveranser til industrien og forbrukerne. Vi sier klart og tydelig nei til sosial dumping – underbetaling av utenlandsk arbeidskraft – både i flåten og på land.

11. Psykiatrisk helse i Finnmark

Finnmark AP støtter arbeidet med å bygge opp et akuttilbud innenfor psykiatrien i Alta, samt styrke tilbudene på dagens distriktspsykiatriske sentre.

12. Innvandringspolitikken, vil den videreføres

Aps flyktning– og asylpolitikk:

– Arbeide internasjonalt for å bekjempe årsaker til at mennesker legger ut på flukt.

– Forbedre beredskapen langs grensen for å kunne håndtere ekstraordinære asylankomster.

– Styrke arbeidet med identitetsavklaring.

– Arbeide for å finne bedre aldersvurderingsmetoder.

– Føre en god integreringspolitikk – der de som får opphold og skal bli, kommer i gang med livene sine og blir bidragsytere.

– Sikre større forutsigbarhet og bedre involvering av kommunene gjennom etablering av flyktningmottak.

– Sikre en bedre samhandling mellom UDI, IMDI og kommunene når asylsøkere overføres til bosetting, slik at eksisterende nettverk og grunnlag for integrering tas hensyn til.

– Sikre at Norge overholder folkeretten og ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet.

– At Norge ikke skal være det strengeste landet i Europa – vi skal stå sammen med Europa i solidaritet for å løse felles utfordringer.

13. Utsending av utenlandske kriminelle

Ap støtter dagens regelverk når det gjelder utvisning av utlendinger. Det er to grupper som kan utvises: De som bryter bestemmelser i utlendingsloven og de som har begått straffbare handlinger i Norge eller i utlandet. Vi mener at disse reglene er viktige, både fordi de kan ha preventiv effekt, men også fordi det gir oss en mulighet til å føre kontroll med inn– og utreise i samsvar med norsk innvandringspolitikk.

14. Samferdsel. Vil dere framskynde RV 93 Kløfta? Jobbe for ferdigstilleutfylling av Alta Lufthavn

Ap la fram forslag om å ta inn rassikring av RV 93 i Kløfta i Nasjonal Transportplan (NTP) da den ble behandlet i Stortinget i juni. AP foreslo oppstart 2018 – 2023 med 400 millioner og ferdigstilling i 2024 – 2029 med 500 millioner. Et svært godt opplegg sammenlignet med FRP/H–regjeringen som i realiteten har skjøvet prosjektet til etter 2030. Så er det 4 år til NTP igjen skal behandles som helhet i Stortinget og hvilke prosjekter som da kommer med på lista avhenger av hvilke prioriteringer bl.a. Fylkestinget gjør.

15. Hvem støtter kravet om en uavhengig utredning av sykehusstrukturen i Vest–Finnmark

Ap forholder seg til nasjonal sykehusplan som ble enstemmig vedtatt av Stortinget våren 2017.

16. Skattepolitikken. Hva er partiets hovedgrep

Arbeiderpartiets skattepolitikk:

– Personer med inntekt under 600 000 kroner skal betale omtrent like mye eller litt mindre i inntektsskatt, mens personer med inntekt over 1 million kroner skal betale mer. Tre av fire vil få lavere eller om lag lik inntektsskatt. Test om du skal betale mindre, omtrent like mye som i dag eller mer.

– Mer enn 9 av 10 pensjonister får lavere eller omtrent lik inntektsskatt med vårt skatteforslag, viser fordelingstabeller laget av Finansdepartementet.

– Personer som ikke betaler formuesskatt i dag skal heller ikke gjøre det med vårt opplegg. 3 av 4 pensjonister betaler ikke formuesskatt. Et ektepar kan eie en nedbetalt bolig verdt 11,6 millioner uten å måtte betale formuesskatt.

– Vi vil ha en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten.

– Rettferdighet og omfordeling skal være sentralt i skattepolitikken. De med sterkest rygg skal bære den tyngste børa.

– Vi skal ha brede skattegrunnlag som fanger opp faktiske inntekter, formuer og forbruk. Det gjør det mulig å holde skattesatsene lavere enn de ellers måtte vært.

– Skattesystemet skal være effektivt, enkelt og forutsigbart for både folk og bedrifter, og det skal bidra til mer effektiv ressursbruk.

Godt valg.

Runar Sjåstad 1. kandidat

Ingalill Olsen 2. kandidat

Steinar Karlstrøm 3. kandidat