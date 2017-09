– Edder og galle fra Aasegg

I et lengre innlegg fra Aasegg i Altaposten beskriver han mitt svar til Otto M Sjursen som edder og galle over han og innbyggerne i Alta. I en kommentar i avisas nettside beklaget jeg bruken av tøys og tull om innlegget hans. Det overlater jeg trygt til leserne å bedømme.

Jeg forholder meg til opplysninger fra politiet som har vurdert deltakelsen i protesttoget til 5000 – 7.000 deltakere og til rapporten fra Oslo Economic som har vurdert de samfunnsmessige merkostnadene med å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta, samt vurdering av ekstrakostnadene ved å ha to sykehus i vestfylket.

OE har beregnet den samfunnsmessige gevinsten av å flytte sykehuset i Hammerfest til Alta til 450 millioner kroner over 40 år. Det utgjør om lag 11 millioner kroner årlig. Sjursen hadde beregnet tilsvarende kostnad til 1.380 millioner kroner over 40 år. Jeg stoler mer på OE, selv om jeg tidligere har bestridt en del av deres kalkulasjoner og vurderinger. Det samme konsulentselskapet har også beregnet kostnadene ved to sykehus i vestfylket til en årlig ekstrakostnad i driftsutgifter til 200 millioner kroner.

Aasegg viser til at jeg har sagt at det vil bli flere tomme hus i Hammerfest, dersom sykehuset i Hammerfest flyttes til Alta. Hvem har sagt det, spør han. Jo, det vil nødvendigvis bli resultatet når Oslo Economic har beregnet at 886 husstander i Hammerfest må flytte. OE regner ikke med at dette vil bli noe problem på grunn av kommunens naturlige vekst i følge SSB og at husene vil stå ledige i inntil 5 år. Mon det? Er det ikke naturlig at når den yrkesaktive befolkning flytter i stor grad, så kan man neppe forvente at vi gamlinger som blir igjen, makter å opprettholde fødselstallene.

Aasegg kritiserer Hammerfest for å «krige» mot Alta i stedet for å samarbeide. Er det bare Hammerfest som er kritiske. Altaposten setter søkelyset mot «hetsen mot Alta». I tilfelle, bør vel avisa og andre stille seg spørsmål om Alta selv kan bidra til at slike holdninger ikke oppstår ifylket, i stedet for å stille seg i offerrollen. For øvrig er ikke Alta lengre den store vekstmotoren. Siste halvår var det prosentvis fem andre kommuner som hadde større vekst, deriblant Hammerfest. Også Alta bør innse at storebrorrollen krever at man lytter til småbrødrene og er åpen for deres synspunkter.

Tom Mortensen, Hammerfest