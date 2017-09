– Medias fremstilling kan være helt avgjørende

Når Altaposten arrangerer sine nettsendte debatter har de bare invitert «de tradisjonelt største partiene». Vi oppfordrer Altaposten til å redegjøre for hvorfor de gjør dette, slik at det framgår for velgerne at vi i Miljøpartiet De Grønne også hadde vært med i debatten dersom vi hadde fått lov. I mange målinger er vi på vippen på stortinget, og vi mener det er et tap for velgerne og den politiske prosessen å ikke få se vår stortingskandidat Ørjan Jensen sammen med de andre som kniver om mandatene.

Vi er også nødt til å understreke at det er Altaposten som valgte overskriften til vår partipresentasjon, og valgte en vinkling om at «MDG vil stoppe rekreasjonskjøring». Dette pirret kanskje leserne, men det vi svarte på spørsmålet var noe annet, nemlig at slik kjøring skal skje på tilrettelagte plasser. En for oss mye viktigere holdning i svarene er at vi står på primærnæringenes side mot nedbygging og salg av fornybare naturressurser. Samtidig ble det hevdet i ekspertkommentaren at vi hadde små sjanser for å komme inn, men meningsmålingene viser at med De Grønne over sperregrensen er det ofte i Finnmark vi får utjevningsmandat.

En viktig egenskap ved det norske demokratiet er at nye stemmer slipper fram, og at det blir stilt spørsmål ved vedtatte sannheter. Stort sett mener vi Altaposten ivaretar denne viktige samfunnsrollen, selv om både vi og de andre partiene kunne tålt at det stilles flere kritiske oppfølgingsspørsmål til konsekvensene av politikken vår. Med et valg som er så tett som i år kan medias fremstillinger av partienes saker, og deres sjanse til å lykkes være helt avgjørende for resultatet.

Frode Lindal, leder MDG Alta