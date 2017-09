– Kunne dødsfallet vært unngått med sykehus i Alta?

Kunne dødsfall vært unngått med sykehus i Alta? Svaret er ja, med undersøkelser av pasienten umiddelbart etter fallet, og ikke som i dette tilfellet, først 12-14 timer etterpå.

Her er min historie:

Min kone ramlet og slo seg alldeles fordervet den 23. juni i år på ett av sykehjemmene i Alta. Dette hadde skjedd omkring klokken 17 og jeg fikk telefonbeskjed om dette umiddelbart – og at hun måtte til sykehus.

Jeg dro straks til sykehjemmet der pleierne gjorde seg ferdig til ambulansen, som kjørte til akuttmottaket på helsesenteret, som ikke kunne konstatere hvilke skader hun hadde pådratt seg i fallet. Hun måtte til Hammerfest sykehus.

Uheldigvis for henne gikk det hele 11 timer før hun kom til sykehuset i Hammerfest, ca klokken 04.00 den 24. juni. Jeg antar at undersøkelsen av henne ikke kom i gang først etter klokken 08.00. Undersøkelsen viste at hun hadde både lårhals- og armbrudd.

Jeg hadde kontakt med min kone om kvelden mens vi ventet på avreise til sykehuset i Hammerfest. Når det så ble min avreise, ble jeg ikke med sykebilen.

Jeg kjørte selv utover til sykehuset utpå dagen og var der i tretiden om ettermiddagen. Jeg fikk ikke kontakt med henne mer. Hun døde om morgenen den 26. juni.

Ingmar Sjursen