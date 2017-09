Ikke gi opp Høyre, Rolf!

Hei Rolf, det er mange andre grunner til å stemme Høyre.

Vi har skapt pasientens helsevesen, vi har innført fritt sykehusvalg, vi har innført pakkeforløp på kreft og flere andre diagnoser med lang behandlingstid, vi har lovfestet retten til sykehjemsplass og vi måler sykehusene på opplevd bruker kvalitet. Det betyr at du og jeg er i fokus når vi er pasient på sykehuset. Vi har nådd målet om 1 million behandlinger i året og vi kuttet ned på sykehuskøene med 14 dager. Høyre politikk fungerer, men det vet du fra før.

Nok er nok for Høyre-Rolf Partiveteran i ferd med å vrake partiet i valget.

Jeg forstår at dere er urolig over dagens akuttilbud i Alta, men vi skal ikke fnyse av det vi faktisk har fått til. Med Høyre i bresjen er Alta Nærsykehus vedtatt og skal bygges ut for 400 millioner, vi skal doble aktiviteten på dagkirurgien, vi får CT, MR og ny Ultralyd. Disse gode og viktige tjenestene kommer da til Finnmarks største by.

Høyre har lovet at det skal komme en slagalarm i Alta som skal kunne diagnostisere slagpasienter og utføre trombolysebehandling. Det betyr at når det står mest om tid, slipper man å kjøre til sykehuset i Hammerfest. Høyre har lovet flere avtalespesiallister, Høyre har lovet en egen klinikksjef, dette gir oss et vesentlig bedre tilbud enn vi har i dag. Dette betyr flere flinke fagfolk på vårt nærsykehus og starten på et kompetansemiljø.

Alta Høyre skal fortsette å jobbe for utvidet åpningstid på legevakten. Frank Bakke-Jensen er i regjeringsforhandling og jobber for å få sykepleier utdanning på campus Alta, for å kunne utdanne flere sykepleiere til kommuene i vår region.

Jeg skal jobbe for at sykehustilbudet i Alta fortsetter å utvikle seg og at akuttilbudet skal være basert på faglige utredninger som tar hensyn til avstander og befolkningsgrunnlag. Altas innbyggerne kan være trygge på at de får flere tjenester lokalt. Vi skal jobbe for bedre retningslinjer ved bruk av pasientreiser. Det er utfordrende nok å være syk, man skal ikke trenge tvinges til siste flyet.

Ikke hold tilbake din høyrestemme. Jeg skjønner at du har lyst å sende et strekt signal til våre nasjonale politikere, jeg håper at du også denne gangen velger å stemme Høyre, og at du støtter mitt kandidatur. Vi trenger et sterkt Høyre-lag.

Marianne Haukland

2. plass på stortingslista fra Høyre