– Ikke troverdig, Trine!

Venstres leder Trine Skei Grande mener Arbeiderpartiet er sint fordi hun reiser rundt og møter folk. Nei, Trine, det er vi slett ikke. Det er faktisk nettopp det folkevalgte politikere skal gjøre; dra rundt og møte de menneskene vi skal representere. Derimot gremmes jeg stort over at du som leder i et av regjeringens støttepartier, samt en statsråd fra samme regjering, plutselig hopper opp på en scene i Alta og tilsynelatende lover gull og grønne skoger i en sak dere ikke har kløyvd to ord om i Stortinget.

Uverdig spill

Hverken de to rikspolitikerne eller deres partier har nevnt sykehusstrukturen i Finnmark eller behovene i Alta i noen debatt, langt mindre fremmet noe forslag om saken. Tvert imot. Da Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan, la Venstre seg tett opp til Høyre og FrP i håndteringen av det mest sentraliserende helsedokument fra noen regjering noensinne; en sykehusplan som i utgangspunktet tok til orde for en storstilt rasering av akuttkirurgien ved norske lokalsykehus. Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV som til slutt klarte å manøvrere stortingsflertallet slik at konklusjonene i vedtakene ble noenlunde akseptable. Heller ikke i året som er gått etter at Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt har Venstre eller FrP brydd seg om Finnmark. Men nå har man altså plutselig sett lyset, midt i valgkampen. Sorry, Trine, dette er ikke troverdig, det er kun trist og egnet til å føre velgerne bak lyset. Til alt overmål kommer dere med en tøvete historie om et Dokument 8- forslag som skal ha kokt bort i kålen inne i Venstres sekretariat og som derfor ikke ble fremmet i Stortinget før ferien. At du og dine partifeller ikke la merke til at det påståtte forslaget ikke dukket opp på Stortingets dagsorden, forteller meg at dere ikke kan ha hatt all verdens fokus på sykehussaken i Alta.

Folk skal lyttes til

Jeg heier på folkelig engasjement. At så mange mennesker i Alta engasjerer seg i sykehussaken er flott og vil garantert bidra til at man får bedre helsetjenester i regionen. Arbeiderpartiet støtter fullt ut at vi skal ha nødvendige utredninger av de helsetjenestene vi til enhver tid skal gi befolkningen, både i Alta og andre steder. Vi har faktisk understreket i våre merknader til Nasjonal helse - og sykehusplan at helseforetakene løpende må vurdere utviklingen i sin region og blant annet se på den demografiske utviklingen. Men vi kommer ikke til å gå inn for en utredning av sykehusstrukturen i Finnmark som legger på is og skyver ut i det blå de planene som er lagt for helsetjenestene i fylket generelt og for Alta-samfunnet spesielt. Det ville være direkte uansvarlig og til skade for befolkningen - ikke minst i Alta, hvor det foreligger omfattende og ambisiøse planer for en høyst nødvendig opprusting av spesialisthelsetjenesten. Mitt råd til utålmodige Alta-væringer er dette: stå på og vær engasjert, men vær ytterst skeptisk til rikspolitikere som kommer reisende med luftige lovnader som de ikke har løftet en finger for å realisere, til tross for fire år ved makta. Trine Skei Grande vet selvsagt at hun ikke vil få flertall i Stortinget for sin ansvarsløse framferd. Jeg får virkelig håpe at folk i Alta ikke svelger dette stykke harskt valgflesk som er forsøkt servert av Venstre og FrP i innspurten av valgkampen. Jeg er faktisk fristet til å kalle det for skammelig.

Tove Karoline Knutsen

Helse – og omsorgskomiteen (AP)

Stortinget