– Tar ansvaret

Etter de siste dagers oppmerksomhet om Venstres initiativ for sykehus i Alta, så er det åpenbart behov for å klargjøre en del forhold rundt forslaget.

Venstre tok i mai initiativ til å lage et representantforslag om å utrede sykehus i Alta. Det ble vedtatt på et gruppemøte i slutten av mai. Da var fristen for å få det behandlet i Stortinget i vårsesjonen gått ut, men forslaget kunne likevel leveres inn til Stortingets sekretariat. Det kunne fremmes fra Stortingets talerstol rett før sommeren, men ville bli liggende til nytt Storting trer sammen i oktober.

En menneskelig feil gjorde imidlertid at det ikke ble innlevert før sommeren, og det er mitt ansvar som sekretariatsleder. Men det er viktig å understreke at denne feilen har ingen praktisk betydning. Forslaget ble innlevert så snart vi ble gjort oppmerksom på feilen, og fremmes formelt så snart Stortingssesjonen åpner til høsten. Så både SV og AP skal få anledning til å stemme over Venstres forslag når det kommer til behandling, og vi håper selvsagt de vil stemme for.

Det vi konkret foreslår er følgende:

1. Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige utredninger for fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark som ivaretar pasientens beste.

2. Stortinget ber regjeringen utrede akuttsykehus i Hammerfest, akuttsykehus i Alta og akuttsykehus både i Alta og Hammerfest.

3.Stortinget ber om at utredningene vurderes særskilt opp mot andre geografiske områder med flere sykehus (på mindre areal, mindre befolkning og kortere avstander) enn det er i Vest-Finnmark, slik som Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Hardanger, Voss etc

4.Stortinget ber regjeringen fremme sak til stortinget om fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark.

Det kan ikke være noen tvil om at Venstre og vår toppkandidat i Finnmark Trine Noodt kjemper for sykehus i Alta. Det er også grunnen til at Trine Skei Grande, som eneste partileder, tok seg tid i en hektisk valgkamp til å delta på folkeaksjonens markering forrige helg. At SV forsøker å gjøre saken til en debatt om formaliteter uten praktisk betydning, ser mest ut som et forsøk på å skjule at de har en dårlig sak.

Torild Skogsholm

Sekretariatsleder

Venstres stortingsgruppe