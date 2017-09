– Er Alta Ap også lurt til å gå i tog

Hvordan kan noen i fullt alvor tro at Venstre og Frp har lurt folk til å gå i tog og etablere en folkeaksjon. Har Venstre og Frp lurt Alta AP også? Har man ikke tillit til sitt eget lokalparti?

Jeg synes både Tove Karoline Knutsen og Kirsti Bergstø skal ta innover seg tallenes tale. Når 10 % av fylkets befolkning stiller i protest-tog, burde selv garvede Ap-veteraner skjønne at det er et kraftig signal om at noe er galt. Ingen har sagt at endringen kommer over natten etter valget. Stortinget kan reversere et vedtak og endre sykehusstrukturen i Finnmark, hvis Stortinget finner det ønskelig.

Å stakkarsliggjøre innbyggerne i Alta og Indre Finnmark er en simpel hersketeknikk Tove Karoline Knutsen bør holde seg for god til. Leder i Porsanger Arbeiderparti Kjetil Hanssen prøver seg på en annen, like simpel hersketeknikk og prøver seg på å fremstille Alta og Indre Finnmarks befolkning som egoistiske og grådige. Det er en farlig tendens når politikere tror de vet best og ikke vil ta til seg signal fra innbyggerne.

Jeg har klokkertro på at Alta og Indre Finnmarks befolkning selv klarer å ta stilling til hvilket sykehustilbud de ønsker.

Det store spørsmålet er hvorfor Helse- og omsorgsdepartementet ikke har gjort grunnarbeidet i denne saken. En av hovedmålsettingene i Nasjonal helse- og sykehusplan er at sykehusutbygginger skal ta hensyn til befolkningsendringer. I løpet av de siste 30 årene har befolkningsmønstret i Vest-Finnmark endret seg radikalt. Hvorfor har man ikke tatt hensyn til beolkningsmønstret? Har man i det hele foretatt en vurdering av plasseringen av et nytt sykehus?

En av begrunnelsene er at bemanningssituasjonen er sårbar i Hammerfest. Har man da tatt i betraktning det professor Aarebrot påpeker i iFinnmark (pluss)om at Alta har store fordeler når det gjelder å rekruttere leger og akademikere. Helseminister Høie velger å bruke milliarder på investeringer som ikke har en åpen og uhildet evaluering i bunn. Det er investeringer som kan vise seg å være forfeilet. Til syvende og sist går det utover helsetilbudet til alle.

Leif Wasskog

Leder

Finnmark Venstre