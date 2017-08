– Hva betyr dette, Geir?

Senterpartiet seiler høyt for tiden. I distrikts-Norge. I kyst-Norge. En del av det rød-grønne samarbeidet, endog om partileder Trygve Vedum ser for seg et samarbeid kun mellom Ap og Sp.

Fiskeripolitikken er blitt et sentralt tema i valgkampen. Hvordan skal vi legge de politiske virkemidlene an for å sikre verdiskapning og vekst i våre kystsamfunn på grunnlag av vår fantastiske og fornybare fiskeressurser? Hvordan skal vi snu ei utvikling som slukker lyset i hus etter hus, i bygd etter bygd i kyst-Norge?

For de som har fulgt debatten, er det åpenbart at fordelinga av ressursene må dreies fra de tråladelen til kystflåten. Den såkalte trålstigen låser denne fordelinga så lenge ikke et flertall av norske politikere tør å bryte denne opp. I dette ligger mye av debatten om en leveringsplikt som ikke er blitt overholdt og brutt, en tilbudsplikt og bearbeidingsplikt som ikke fungerer.

For SV er det av høyeste prioritet å få snudd dette gjennom å overføre ressurser fra trål til kyst.

For oss er det viktig å vite om SP vil støtte oss i dette. Det som gjør det problematisk er formuleringer i Sp sitt sentrale arbeidsprogram for 2017-2012 som ikke vil bidra til en slik endring. Her er «trålstigen» fastlåst. Geir Iversen vil ikke svare med annet enn tomme, innholdsløse floskler foreløpig, så derfor dette spørsmålet;

I Sp sitt nasjonale program (s. 21, strekpkt 6) står følgende;

«– La kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast.»

Hva betyr dette, og kan vi stole på at SP vil bidra til overføre fra trålerflåten til kystflåten utfra denne formuleringa i programmet? Eller er det slik at Sp fortsatt i realiteten er de kapitalsterkes forsvarer i fiskerinæringa?

Dette fortjener et klart svar, hvis ikke kan det ikke tolkes på annen måte enn at Sp i dette spørsmålet snakker med to tunger og er ikke til å stole på.

Og til Sp; en eventuell omfordelt kvote til kystflåten må først og fremst komme den kystnære flåte og våre lokalsamfunn på kysten til god. Noe annet vil være oppsiktsvekkende.

Reidar Johansen, SV