– Forklar heller Venstres vingling, Trine!

Det er stor forskjell på å fremme et forslag på Stortinget og å sende et forslag til Altaposten. Derfor er det litt underlig å bli beskyldt for å skitne til politikken, slik Noodt gjør i Altaposten, fordi jeg poengterer at Venstre faktisk ikke har fremmet forslag om utredning av sykehusstrukturen, men likevel sier at de har gjort det. Forslaget er aldri fremmet, noe Stortingets sekretariat har bekreftet.

Jeg betviler på ingen måte Trine Noodt sin oppriktighet i ønsket om en utredning av sykehusstrukturen i fylket. Men Venstre står helt uten troverdighet når det sendes et forslag fra Venstre om utredning av sykehusstruktur til Altaposten i mai, mens forslaget faktisk ikke er lagt fram i det Stortinget går fra hverandre i juni. Venstre har altså en hel måned på å følge opp et medieutspill med et faktisk forslag, men velger ikke å gjøre det.

Derimot sier Venstre at de har fremmet forslaget, til tross for at samtlige i Venstres stortingsgruppe vet at alle representantforslag må fremmes fra Stortingets talerstol. Derfor blir det underlig når Noodt parerer avsløringa med at «forslaget er levert, men ikke registret». Alle som er på Stortingets talerstol blir registrert. Referat føres møysommelig. Så kan det glippe for oss alle i blant, men er det noe man bør forvente at partier har et bevisst forhold til, så er det hvilke forslag man velger å foreslå eller ikke.

Det er viktig å se på hva partier og politikere faktisk gjør, ikke bare hva man sier. Venstre snakker om behov for utredning, men har verken fremmet det som eget forslag eller fremmet forslag om saken da nasjonal Helse og sykehusplan ble behandlet i Stortinget. Det er reine fakta som Venstre har liten grunn til å bli fornærma over at blir påpekt. Noodt bør heller forklare Venstres vingling enn å skylde på budbringeren.

Kirsti Bergstø, SV