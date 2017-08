Logiske brister i sykehusdebatten

Det er mange merkelige logiske betraktninger å høre fra flere av de lokale representantene i våre etablerte parti som ikke selv evner å endre sitt partis standpunkter på sentralt hold i sykehussaken. Og som ser sitt eget partis oppslutning reduseres i takt med manglende levering på den saken folket er opptatt av.

Jeg har selv deltatt i mange debatter og diskusjoner, på nett og verbalt, og det er ofte noen momenter som blir gjentagende argumenter for at det ikke har noen hensikt å stemme på de partiene som til nå har flagget at de ønsker to fullverdige sykehus i Vest-Finnmark. Dette er argumenter som til stadighet trekkes fram, selv om de strengt tatt kun er en rekke med ulogiske påstander.

Logisk brist 1: Et parti har stemt for i en sak tidligere, og vil da selvfølgelig stemme likt neste gang!

Det ER faktisk mulig for et parti å endre mening. Det kan være det framkommer nye momenter, eller det kan gjøres en god jobb lokalt og regionalt i et parti som forankres sentralt, og dermed blir partiets nye politikk. Og som følgelig får innflytelse på hva partiets stortingsgruppe stemmer ved neste korsvei. Selvfølgelig kan man få et parti til å endre standpunkt! Men det kreves godt politisk håndtverk fra lokale politikere som i ytterste konsekvens våger å satse sin egen politiske karriere for å lykkes med å endre partiets retning. Vi er faktisk så heldige at vi har noen slike politikere lokalt. Politikere vi skal være takknemlige for, og som fortjener en klapp på skuldra. Fordi de gjennom systematisk og målrettet arbeid har endret sitt partis politikk i sykehussaken, og fått det nye standpunktet forankret helt til toppen i egen partiledelse.

Logisk brist 2: Endrer et parti mening er det useriøst, eller så er det et løftebrudd!

Et parti definerer slik jeg ser det i hovedsak sitt politiske ståsted på to forskjellige måter. Det er gjennom å definere hva målene er, og gjennom praktisk politikk. Eller hva de mener og hva de gjør, for å være mer presis.

De politiske målene kan presenteres velgerne på mange måter. De kan for eksempel være definert i partiprogram eller framkomme som valgløfter, som dessverre har fått en noe negativ klang. Men et løfte er og blir et løfte. Og partiledelsen definerer partiets praktiske utføring av det politiske arbeidet innenfor det som defineres som partiets partiprogram. Så kortversjonen blir at hvis partiledelsen lover at partiet vil arbeide for en konkret sak, så fanger bordet inntil en eventuell endring i partiprogram foreligger. Eller inntil partiledelsen endrer standpunkt.

Ønsker vi partier som skifter meninger i tide og utide? Nei, selvfølgelig ikke. Like lite som vi ønsker partier som ikke er i stand til å endre mening, selv om faktorene de for 50 år siden baserte sitt standpunkt på, er snudd på hodet. Som for eksempel sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Det vi ønsker, er partier som er i stand til å justere sin politikk i forhold til samfunnsendringer og andre innvirkende faktorer uten å framstå som løftebrytere. I Norge er denne forpliktende perioden 4 år, som tilsvarer tiden mellom hvert valg. Og før hvert valg inngår politikerne en kontrakt med sine velgere hvor de "underskriver" på hva de skal jobbe for de neste fire årene, om velgerne gir dem tillit.

I år er det valg, så våre stortingskandidater og partier legger fram sitt kontraktsforslag til oss velgere helt fram til valgdagen.

I sterkt forenklet form ser kontrakten slik ut:

Se her, kjære velger, jeg lover å jobbe for…. Dette er forankret i ….. eller hos NN i partiet. (En forankring i partiledelsen eller hos partileder teller jo selvsagt tyngst, da det er her praktisk politikk bestemmes)

Signert av din stortingskandidat

Du signerer på den samme kontrakten ved legge stemmeseddelen i valgurna. Blir kandidaten valgt, er kontrakten å anse som gjeldende i fire år.

Vi ønsker med andre ord partier som justerer politikken i forhold endrede vilkår, eller kunnskap om endrede vilkår. Men kontrakten med velgerne som er inngått må ikke brytes før kontrakten utløper etter fire år. DET er et løftebrudd. Men selvfølgelig kan politikere og partier innta nye posisjoner og fronte nye meninger, men det kan bare gjøres hvert fjerde år før valget. Det er både legitimt og nødvendig for et samfunn som utvikler seg.

Er det et løftebrudd å ikke makte å innfri velgerne det man lovet før valget? Min oppfatning er at det ikke automatisk er brudd på kontrakten med velgerne. De færreste parti oppnår jo parlamentarisk flertall alene, slik at de kan danne regjerning helt uten hjelp fra andre partier. Og med andre partier kommer det inn flere standpunkt, og det oppstår interessekonflikter. Som medfører kompromisser.

Det er med andre ord ikke automatisk et løftebrudd om en ikke makter å innfri det en går til valg på.

Men det blir etter min mening et løftebrudd når du innenfor valgperioden ikke makter å vise på en troverdig måte at du har jobbet hardt og målrettet for det du lovte dine velgere som stemte deg inn.

Og den kollektive politiske hukommelsen har fått mye bedre kår med Google. Velgerne finner ut hva som ble lovet sist, og de finner ut hva partiet som fikk deres stemme har gjort eller ikke gjort for å levere i henhold til kontrakt.

Oppsummert er det helt legitimt å fronte nye politiske meninger foran et valg.

Logisk brist 3: Det nytter ikke å stemme på andre parti enn Ap og H!

Enkelte lokalpolitikere i de største partiene mener all endring det er mulig å få til må gå gjennom de to største partiene, fordi det ikke er mulig å få flertall uten nettopp dem. Selv om partiet sentralt og på fylkesnivå jobber for å blokkere lokale mål. Som for eksempel nettopp Høyre og Arbeiderpartiet gjør i sykehussaken.

Likevel argumenteres det for at det eneste som nytter er å stemme på disse partiene, fordi "da kan vi lokalt fortsette å jobbe for gjennomslag sentralt for sykehus til Alta". Dette er etter min mening så ulogisk at jeg får litt flau smak i munnen når jeg ser dette argumentet fra ellers oppegående lokalpolitikere. Når de samme lokalpolitikerne ikke har fått gjennomslag på 30 år. Eller har landets største motstandere av et lokalsykehus i Alta på toppen av stortingsvalglista si.

Lokalpolitikere i Alta, som fronter dette standpunktet til deres velgere, bør se i retning Alta SV med Tommy Berg, Anita Håkegård Pedersen og Otto Aas i spissen, for å lære litt om politisk integritet.

Selvfølgelig nytter det å stemme andre partier enn Høyre og Arbeiderpartiet!

Og den beste hjelpen vi kan gi våre lokalpolitikere i både Høyre og Ap er å la stemmeseddelen til disse partiene ligge urørt på valgdagen inntil partiene igjen starter å lytte. Eller i det minste er villige til å innhente fakta før vi skal bruke milliarder på en utdatert sykehusstruktur.

Her vil jeg snu problemstillingen helt på hodet:

Hvem tror at Høyre eller Arbeiderpartiet sentralt vil ofre regjeringsmakt i forhandlinger med andre parti kun for å forhindre en utvidelse av akutt- og fødetilbudet i Alta-regionen? Og spesielt når opplysningene om de store forbedringene dette medfører for folket i regionen blir kjent, og når de faktiske samfunnsøkonomiske kostnadene blir neglisjerbare eller kanskje til og med reduseres til null.

Potensielle regjeringspartnere til begge disse partiene inngår nå kontrakter med sine velgere om å få fakta på bordet før en starter bygging av kun ett sykehus i Vest-Finnmark. En kontrakt som forplikter. Hvorfor tror noen at Høyre eller Ap skal blokkere for en slik utredning om to sykehus i Vest-Finnmark på bekostning av regjeringsmakt? Verken Høyre eller Arbeiderpartiet vil begå løftebrudd om de går for en utredning. Og det å vekke stor oppstandelse på nasjonalt plan fordi man tredobler nærhet til sykehus i Vest-Finnmark vil være problematisk selv for framtredende listetopper og profilerte sykehusmotstandere i landets nordligste fylke.

Kanskje vil det på nasjonalt plan i de to største partiene oppfattes som ønskelig å få "forhandlet" bort verkebyllen i Vest-Finnmark i en eventuell regjeringsplattform. Og dermed parkere lokale stortingskandidater og fylkespartiers ulogiske motstand mot en ny og framtidsrettet sykehusstruktur uten å hogge hånden av dem direkte.

På den andre siden vil det nå for både Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet være et større prestisjenederlag å ikke innfri, gitt tyngden de har lagt i saken, senest i appellene etter folketoget 26.08.17.

Logisk brist 4: Stem Arbeiderpartiet selv om vi er mot 2 sykehus i Vest-Finnmark, det hjelper!

Kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet, med ordføreren i spissen, sto fram i Altaposten før folketoget under overskriften "Nok er nok!". Jeg synes det er svært prisverdig, men jeg sitter likevel igjen med spørsmålet om hvor dypt oppgittheten over eget parti på fylkes- og sentralt nivå stikker. Ordfører Monica Nielsen er tydelig på at det nå er enda viktigere å stemme på Arbeiderpartiet, selv om de ikke har endret posisjon i forhold til sykehussaken.

Med andre ord, jo flere stemmer Alta-regionens velgere gir Runar Sjåstad og Ingalill Olsen, jo bedre odds for et fullverdig sykehus til Alta. Begrunnelsen er at Steinar Karlstrøm, om han kommer inn, vil være et viktig verktøy for å snu stemninga. Jeg har tro på Steinars vilje. Men om Alta-regionen sender inn AP med tre kandidater, så bidrar vi fortsatt til å sikre dobbelt så mange motstandere av sykehus som vi sikrer forkjempere.

Og vi har vel strengt tatt forsøkt denne strategien før, uten særlig hell.

Kåre Simensen har nå hatt to perioder som trojansk hest fra Alta. Det er vel svært få som vil karakterisere dette trekket som en genistrek, basert på resultatene som har materialisert seg i sykehussaken som en direkte følge av denne planen…

Arbeiderpartiets legendariske partisekretær Haakon Lie skal ha sagt "Arbeiderpartiet er faen ingen søndagsskole!". Og det er vel heller lite som tyder på at kun tro og håp plutselig vil framtvinge en snuaksjon i Arbeiderpartiet etter valget. Ikke minst etter at Alta-regionen har sendt Runar Sjåstad og Ingalill inn på tinget.

Men det er et ord som gjør de mest uvillige parti lydhøre, og som vil få selv Arbeiderpartiet og Høyre i Finnmark til å spørre seg om de er i takt med velgerne: Overskriften "Katastrofevalg" på Finnmarks nettaviser dagen etter valget.

Vi trenger ingen komplekse forklaringer eller bortforklaringer. Stem på partiene som kontraktfester at de vil jobbe for sykehus til Alta. Og la stemmesedlene til de som motarbeider to sykehus i Vest-Finnmark ligge urørt. Helt urørt.

Det enkle er ofte det beste.

Gjermund Sætermo