Akuttsykehus til Alta – nå!

Nå må Altas innbyggere mobilisere maksimalt for å få inn på Stortinget politikere som er klar til å kjempe for et sykehus til Alta.Velgerne må vise at det er makt i en stemmeseddel. Den videre skjebne til et sykehus til Alta ligger i partienes hender; og om partiene på Stortinget i høst stemmer for eller mot å utrede akuttsykehus i Alta.

Venstre gjorde et godt valg i Alta ved forrige kommunevalg, og fikk 12,4%. Om vi greier å mobilisere enda 500 velgere til i Alta, er muligheten for et utjevningsmandat sterkt tilstede.

Aldri før har så mange forstått alvoret i Finnmarksykehusets ufullstendige planer for sykehus i Finnmark, og skjebnen til de kommende generasjoner i Alta og Kautokeino. Og aldri før har har så mange forstått at det kommer ikke noe sykehus til Alta, dersom Stortinget ikke bestemmer at Finnmarksykehuset skal gjøre en utredning.

Et sykehus i Alta vil gi befolkninga i Finnmark et tilnærma likt sykehustilbud som resten av landet. Det er det saken handler om. Likebehandling. Å slippe å være avskåret fra akutt hjelp når minuttene teller.

Jeg håper at alle bruker sin stemmerett og går til valgurnene mandag den 11. Og stemmer på et parti på den borgerlige siden, som går inn for et sykehus til Alta – Venstre, KrF eller Frp.

Min ydmyke anbefaling er selvsagt å stemme Venstre.

Trine Noodt

1. kandidat

Finnmark Venstre