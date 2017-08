– Trine Noodt du tar feil

Det er bare å ta en titt på søkertallene. Hadde du sjekket de opp ville du sett at kart og terreng ikke stemmer med det du påstår. Du har ikke noe grunnlag for å si at innbyggerne er mest fornøyd med det private tilbudet. Det du gjør nå er å snakke ned de flotte kommunale barnehagene vi har. Det er synd. For det har de ikke fortjent.

Noodt tar private i forsvar – Uten private barnehager ville mange stått i beit.

Alta Arbeiderparti ønsker å framsnakke både private og kommunale barnehager. I Alta har vi en god blanding av kommunale og private barnehager. Dette har vært ønsket politikk. I perioder med lite barnehageplasser har de private vært et godt og riktig tilskudd i Alta kommune. Både private og kommunale barnehager leverer gode tjenester.

Trine Noodt du har misforstått dette med private barnehager og kommersielle aktører. At du ønsker de kommersielle aktørene mer på banen, de som tar ut overskudd og putter i egen lomme, er selvfølgelig ditt valg. Disse aktørene har vi enda ikke i Alta. Det er heller ikke ønskelig fra Alta Arbeiderparti.

I Alta har vi barnehager hvor alle pengene går til barna. Sånn vil vi det skal fortsette å være.

Hilde Søraa, Arbeiderpartiet Hovedutvalgsleder oppvekst og kultur.