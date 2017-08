– Svartmaling av sykehus fra legehold

I et avisinnlegg nylig kunne jeg avsløre at toneangivende leger i Finnmark ser et akuttsykehus i Alta som en trussel mot fortsatt drift i Hammerfest, særlig av spesial- og sentralfunksjoner som etter legenes mening kan havne i Tromsø dersom Alta skulle få grunnleggende sykehusfunksjoner på plass.

Disse legene støtter på denne måten de kreftene som vil beholde status quo i sykehusstrukturen, og det er derfor all grunn til å se nærmere på argumentasjonen. Men først litt historikk:

Da jeg påbegynte mitt legevirke i Kirkenes i 1970, hadde vi 4 lokalsykehus i Finnmark; 3 liggende rundt Varanger, pluss det i Hammerfest. Fylket var bokstavelig talt på full fart inn i den nye tid med Kirkenes som endepunkt for stamflyplassystemet. Helårsveien rundt Varanger ut til Vardø var under ferdigstillelse, og dermed var allerede dagene talte for sykehusene i Vardø og Vadsø. Men befolkningsgrunnlaget var strengt tatt for lite også for sykehusene i Kirkenes og Hammerfest, og da bygging av kortbaneflyplasser ble vedtatt, var vi mange som mente at sykehusressursene i fylket nå burde samles i Alta. Heldigvis hadde vi kloke politikere som ville spre dem bedre, og opprettholde driften både i Kirkenes og Hammerfest.

I ettertid er det lett å se at sentraliseringen begynte å gå for langt, og den bør nok fortsatt reverseres noe, på de områdene der dette er faglig, teknisk og økonomisk mulig. Det er således ikke vanskelig å være enig med innsenderen Torill Bakken Kåven, som i Sagat av 3.8.2017 krever minst ett sykehus til i fylket - først og fremst et i Alta - i tillegg til de 2 vi har fra før. Det har Norge råd til.

Samtidig er det helt klart at den medisinske fagutviklingen i regionen fortsatt må ha sin hovedbase i Tromsø, for derfra å kunne spres ut til våre 3 nærsykehus. Nyordningen med utplassering av studenter bør i framtiden gjelde ikke bare Hammerfest, men også Alta og Kirkenes. Behandling der tidsfaktoren avgjør, som ved hjerneslag, bør desentraliseres til de 3 nærsykehusene straks det er faglig og ressursmessig forsvarlig. Og spesialfunksjonene bør legges til det stedet som passer flertallet av pasientene best. Barnerehabiliteringen, som nå ligger i Hammerfest, kan for eksempel med fordel lokaliseres til naturskjønne og mindre værharde Alta.

Svartmalingen til de legene som motsetter seg sykehus i Alta, har med andre ord ingen rot i virkeligheten, og dét håper jeg våre politikere merker seg.

Aage Hegge Hansen

Lege