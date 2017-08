– La oss ikke bare gå i sykehustoget

Etter hvert begynner vi å få et klart bilde over hvem som er for oss og hvem som er imot. Og spesielt svir det når fylkets egne politikere motarbeider oss på det sterkeste. De skulle best av alle kjenne fylket, og det er mot bedre viten og av helt andre grunner enn å gi folk flest et godt sykehustilbud, de velger Hammerfest fremfor Alta. Og når de blir bedt om å svare for seg, så vrir seg unna som en meitemark på kroken. På spørsmål om løfter som ble gitt ved forige valg, er svaret at de gjelder ikke lengre. De hadde visstnok svært kort levetid. og holdbarhets dato bare til etter at valget.var over. Så nå er det opp til deg og meg å avsløre hvem som ikke er til å stole på i denne saken.

Hvem gir du din stemme til ved årets valg. Det kan få stor betydning i en sak som vil berøre oss alle før eller siden. Vi må vi ha et godt helsetilbud i vår nærhet når akutte sykdommer rammer oss. For ofte opplever vi at ambulansene stopper opp ved en nedsenket veibom vinterstid. Hit men ikke lenger. Mange liv har i årenes løp gått tapt av den grunn, og mange flere vil det bli i fremtiden hvis ikke ansvarlige myndigheter nå tar til fornuft. Det er kanskje ikke så nye menigmann kan gjøre i sakens anledning, men ett kan vi, det er å gi vår stemme til det parti som støtter oss i kravet om eget sykehus. Noe annet vil være helt meningsløst og bortkastet.

Vi kan begynne med Høyre. Bakke-Jensen har gjort sitt beste for å ødelegge for seg selv og partiet når det gjelder Alta. På grunn av at han nå motsier alt han tidligere har sagt og lovt oss altaværinger, så blir det nå tåkeprat for det meste Og man blir nesten flau på Bakke-Jensens vegne når bruker det som argument mot Alta, at det finnes folk på småsteder langs kysten som se dårligere stilt. Han kan ikke ha fått med seg at i helseplanleggingen legges det vekt på at flest mulig skal ha nærhet til sykehus.Da er det helt unaturlig å plassere sykehus utenom de største byene i fylkene. Kanskje Bakke-Jensen skulle innformere helseministeren om at Alta er like stor som Hammerfest og Kirkenes til sammen, og de har hvert sitt lokalsykehus. Skulle det kanskje være Altas tur nå?

Men Høyre er ikke det eneste partiet som prøve å sette en stopper for Altas sykehusplaner. SV med Kirsti Bergstø har i alle fall ikke lagt skjul på at det er stormannsgalskap av Alta å forlange noe mer enn et utvidet helsesenter. Får hun det som hun vil, må vi se langt fremover uten de sykehustjenester vi er mest i behov av. Hun kan heller ikke la være å sammenligne oss med småsteder som har det verre. Så vi får nok sutre videre uten hennes hjelp.

Til sist er det et parti som har ødelagt mer for Alta enn noen andre. Og det er ikke og undres over at gamle trofaste arbeiderpartivelgere sliter seg i håret av fortvilelse. Naturligvis måtte fylkesordfører Sjåstad med gode støtte fra Ingalill sette en stopper for en utredning av frykt for det som da ville komme frem. Det skal bygges et nytt storsykehus i Hammerfest, det har de sammen med Alf E. Jakobsen for lengst gått inn for. Koste hva det koste vil. Og feige lokale partifeller heier dem frem for selv å komme i viktige posisjoner. Men det vil være en katastrofe for Alta med Sjåstad og Ingalill på Stortinget med et land styrt av Arbeiderpartiet. Sykehuset vil være tapt, og den sannsynelige nye helseministeren har allerede gjort klart at fritt sykehusvalg skal det bli slutt på. Da skal vi tvangsendes til Hammerfest.

Hvem skal vi da gi vår stemme? Jo, vi har noen småpartier son har vært lojale mot befolkningen. La oss ikke bare gå i sykehustoget, men kanskje vel så viktig er det at vi stemmer på partier som vil tale vår sak. Det kan være det som skal til for at vi skal få et helsetilbud på lik linje med det Hammerfest og Kirkenes har.

Knut Thomassen