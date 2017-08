– Alle saker behandles etter Finnmarksloven

I Altaposten 21. august 2017 krever Aili Keskitalo (NSR) at FeFo-styret må behandle Nussir ASAs søknad driftskonsesjon for Repparfjord kobberforekomst etter reglene i Finnmarksloven.

FeFo behandler alle saker etter reglene i Finnmarksloven. Det gjelder selvfølgelig også konsesjonssøknaden fra Nussir ASA. Denne saken skal behandles i styret. Noe annet har aldri vært vurdert. FeFo har styremøte 19.-20. september, og har av denne grunn fått utsatt høringsfrist til 21. september 2017.

Søknaden ble sendt ut på høring 21. juni 2017. FeFo har imidlertid arbeidet med saken i lengre tid før saken kom på høring, og styret har vært involvert i blant annet møter med reinbeitedistrikt og tiltakshaver.

FeFo er i henhold til mineralloven høringspart i saker som gjelder utvinning av statens mineraler. Så langt har FeFo gitt høringsuttalelse til søknad om muting (2008) og utvinningsrett (2012). I tillegg er det gitt uttalelse til reguleringsplanen (2011) og søknad om tillatelse for deponering av avgangsmasser (2012).

FeFo har hatt et aktivt forhold til prosessen vedrørende utvinning av kobber i Repparfjord, og har lagt store ressurser i behandlingen av konsesjonssøknaden, der også styret har vært involvert. Det er imidlertid viktig å understreke at FeFo er en høringspart, og ikke den som gir eventuell tillatelse. I Finnmark har imidlertid grunneieren en litt annen rolle enn ellers i landet etter mineralloven, siden søknaden skal avgjøres av departementet dersom Sametinget eller grunneieren går i mot at søknaden innvilges.

Jan Olli

direktør i FeFo