– Må kunne forvente en smule ydmykhet fra politikerne i Alta

Storting og regjering, både nåværende og den forrrige, har vedtatt at det skal være to sykehus i Finnmark. Tilsvarende er vedtatt av fylkesting og Helse Nord.

Ordføreren uttalte i sin tiltredelsestale at den største oppgave for henne var å forhindre utbygging av Hammerfest Sykehus og ny flyplass i Hammerfest. Alta har helt åpenbart ikke ønsket et godt samarbeidsklima med øvrige kommuner. Finnmark vil ikke ha overlevd uten kysten. Uten fiskerier og oljen ville det sett skralt ut for Finnmark. Det er på kysten verdiskapingen skjer. Det må vi ikke glemme. Det er vel og bra med dataselskaper inne i Alta, men verdiskaping kan det neppe sies å innebære i nevneverdig grad.

Alta har en meget bra legedeking også sammenliknet med øvrige kommuner. Av andre helsetilbud kan nevnes: Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Voksenpsykiatrisk poliklinikk med ambulant psykiatrisk akutteam. Spesialistpoliklinikk i Alta som innebærer en rekke tllbud. I den faste staben inngår sykepleier, radiograf, jordmor og sekretærer. Alta har øyenlege og egen ØNH-spesialist.

Når det gjelder antall legeårsverk innenfor Alta kommune har jeg fått oppgitt 25 stillinger, og dessuten 4 turnus. Tilsvarende har Hammerfest 15 stillinger. Jeg må ta et lite forbehold når det gjelder antall stillinger. Jeg er både overrasket og imponert over de ressurser som er blitt Alta til gode. Man burde nok kunnet forvente en smule ydmykhet fra politikerne i Alta.

Arne Nilsen Anthi