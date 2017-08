Ap-roser som visner

16. august ble det igjen gjort et vedtak om å legge ned Kåfjord skole. En sak som er så klønete politisk håndtert av Ap, at man som innbygger i Alta kommune kan bli skremt. Selv Fylkesmannen kunne ikke sitte i ro og se på håndteringen politisk ledelse utførte mot egne innbyggere og barn i kommunen. Og den umenneskelige prosessen er Alta kommune uverdig.

Jeg må virkelig si jeg føler med foreldre og barn som får sin skole nedlagt fire dager før skolestart, og saken blir ikke bedre ved at barna i Kåfjord må gjennom to skoleskifter på ett år. Det er nøyaktig to år siden partiene Ap/SV var ute i Alta og drev valgkamp.

Hovedsaken deres var da fra Arbeiderpartiet: JA TIL NÆRSKOLEN I ALTA. Og SV med Tommy Berg ropte og skrek: JA; TIL KORTREISTE BARN. Og begge partier garanterte for folkets nærskoler.

Etter valget var løftene glemt, og skole etter skole går en usikker fremtid i møte. Over 30% av Kåfjords befolkning stemte faktisk Ap ved forrige lokalvalg, det skulle vise seg å koste dem dyrt for å tro på Arbeiderpartiets løfter. Dette er faktisk et godt eksempel på Arbeiderpartiet og SV sin sosialisme i praksis, og for de som fortsatt hevder at venstresiden er så distriktsvennlig, så er ikke det annet enn en illusjon.

Dette har vi fått bevist ved å ha Frp og Høyre i regjering i fire år. Finnmark har aldri blitt satset på mer etter at det ble blå/blå regjering. Dette er fakta om vi liker det eller ei, og Nordområdesatsningen har faktisk fått en betydning. I disse dager er Arbeiderpartiet ute i våre gater igjen, og byr deg sine røde roser. På ny er de ute blant folk og lover og lover.

Jeg både tror og håper at folk har begynt å oppdage at tar du mot en av partiets røde roser, så vil den visne og dø på samme måte som de løfter Ap ga deg før valget. Derfor håper jeg de fleste av oss som faktisk er fornøyd med dagens regjering går og stemmer, Frp vil være takknemlig for din støtte. Vi deler ikke ut røde roser, men lover å jobbe iherdig for de løfter vi faktisk lover, fordi for oss er alle velgere like viktig. Med ønske om et godt valg

Rut Olsen, Frp